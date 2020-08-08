AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حمدي رزق: طلاب الثانوية العامة لديهم الكثير من الفرص

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:41 ص
الصحفي حمدي رزق
الصحفي حمدي رزق
Advertisements
فرح علاء الخولي
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، مقال للكاتب الصحفي حمدي رزق تحت عنوان "موعد رئاسي". 

كتب الإعلامي والكاتب الصحفي حمدي رزق، في مقاله الأخير، عن أوضاع العام الدراسي لهذا العام في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد من تفشي جائحة فيروس كورونا، وخاصة انتهاء ماراثون الثانوية العامة بنجاح وعن جدارة.

وأثنى الإعلامي حمدي رزق، في مقاله الذي جاء تحت عنوان "موعد رئاسي" بالجهود التي بذلتها من كافة مؤسسات الدولة لعبور طلاب الثانوية العامة، هذا العام بنجاح رغم الظروف الحالية.

وإلى نص المقال..  

الأول تفوقًا على الثانوية العامة هذا العام بلا منازع هو الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، كونه أنجز عاما تعليميا طيبا فى ظرف استثنائى، هذا منجز يُثاب عليه، ورغم أنه لا شكر على واجب، وهذا واجب الوزير تكليفا، إلا أن الشكر بين الناس من الفضائل حسب وصية المعصوم «من لا يشكر الناس لا يشكر الله».. صدقت يا رسول الله.

لولا أن أشق على الرئيس السيسى فى زحام الأحداث السياسية (خارجيا) ومتوالية الالتزامات المحلية، ربنا يكون فى عونه، لتمنيت عليه دعوة أولاده أوائل الثانوية العامة لاحقا وفى موعد رئاسى إلى «قصر الاتحادية» ليكرمهم تكريما رئاسيا مستحقا على اجتهادهم وتفوقهم فى عام صعب، لعله الأصعب فى تاريخ الثانوية العامة.

مثل هذه العطفة الرئاسية مطلوبة وبشدة، «جبر الخواطر» عنوان عريض لعهد الرئيس السيسى، وجبر الخواطر خلق إنسانى راق، يتخلق به القادة الأخلاقيون، وبالسوابق يعرفون، الرئيس السيسى فى عيد العلم ٢٠١٧ كرم الأوائل فى احتفالية راقية بجامعة القاهرة العريقة أعادت إلى الأذهان ذكريات «عيد العلم» وتكريم العلماء.

هؤلاء مشاريع علماء، كل منهم مشروع عالم لو أُحسن رعايته عبر منح مجانية كالتى قررها الرئيس ‎بالجامعات الأهلية الجديدة، وتمول قيمتها من صندوق «تحيا مصر»، وكذا عبر مِنح جامعات (القاهرة والنيل والنهضة والألمانية والأمريكية بالقاهرة)، نهال المِنح التعليمية المجانية تباعا، فرصة طيبة وسنحت، ويستوجب عدم إهدارها فى سياقات مكتب التنسيق، وكليات القمة.

بعيدا عن التكريمات الرسمية، كفانى النائب «محمد أبوالعينين» مؤنة تذكير «الكرماء» بما هو مستوجب مجتمعيا من تكريم الأوائل، قرر سباقا مكافأة مالية معتبرة مستحقة لكل طالب، تغبط أهله وتعوضهم خيرا، وتعينهم على بداية الطريق، وبيان المكافأة المصاغ بشياكة يمثل تقديرا واعجابا وإشادة بقدرة وتحدى أبناء مصر المتفوقين.

أبوالعينين هنأ عمليا طلبة الثانوية العامة بنجاحهم فى عام استثنائى مر فى ظل أجواء صعبة تسببت فيها جائحة كورونا، نجاح لافت يثبت مدى قدرة الشباب المصرى على مواجهة التحديات التى تواجه الوطن.

والشىء بالشىء يُذكر، ورحلة «صحيفة الجمهورية» السنوية لأوائل الثانوية تكريم مستحق تماما، وليت الصحيفة العريقة تعيد لهذه الرحلة ألقها الذى شحب نسبيا، كانت الرحلة حلما، ولايزال، أول خروجة لشباب طالعين لوش الدنيا إلى أوروبا، يا لها من رحلة تترك ذكرى طيبة لا تنمحى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ثلاثين عامًا من الشقاء.. السيسى يكرم عم صبحى والرئاسة تنفذ طلباته.. فيديو

محافظ الغربية يقدم التهنئة لثالث الثانوية العامة رياضة بمنزله .. صور

حمدي رزق يكتب: موعد رئاسي

«الاتصالات» تعلن تحسن سرعة الإنترنت الأيام المقبلة.. يتصدر نشرة «صباح البلد»

ترشيحاتنا

اعتقدوه قتيلًا.. الصدفة تنقذ رجلًا سقطت فوقه سيارة في انفجار بيروت

بتصميم خيالي.. كيا تطرح سونيت 2021 kia sonet.. فيديو وصور

انشطار طائرة هندية قادمة من دبي إلى نصفين.. الشرطة: 18 قتيلا و123 مصابا و17 حالة حرجة

السلطات اللبنانية: 60 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد انفجار مرفأ بيروت

رسالة هامة من الداخلية لـ مالكى المركبات بسرعة التوجه للمرور قبل 20 أكتوبر

قبطان سفينة نترات الأمونيوم يتحدث عن ملابسات تفريغ الشحنة في بيروت

AdvertisementS

صور على الواتس والليلة بـ 300 جنيه.. التفاصيل الكاملة لـ ضبط 40 فتاة روجن للدعارة في الجيزة

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الكاف بشأن حضور الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك.. وشوبير يعلن تمديد إعارة رمضان صبحي

لمن لم ير النبي في المنام حتى الآن.. علي جمعة يوضح أوصافه

سرك في بير.. تعرف على كيفية إخفاء رسائلك على واتساب

نرمين الفقي عروس البحر تحتضن الأمواج بالمايوه.. فيديو

20 أغسطس.. آخر فرصة لحجز شقة ضمن الإسكان المتوسط بالتقسيط على 20 سنة.. تفاصيل

في أقل من دقيقة.. حيلة مذهلة لتنظيف علب الطعام البلاستيكية من البقايا الزيتية| فيديو

5 إجراءات للمخالفين بعد الموافقة على طلب التصالح.. تعرف عليها

شاهد.. لحظة إصابة نادين نسيب نجيم أثناء تصويرها لانفجار مرفأ بيروت| فيديو

السلطات اللبنانية: 60 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد انفجار مرفأ بيروت

نرمين الفقى تشعل السوشيال ميديا بصور على شاطئ البحر.. شاهد

شاهد انفجار بيروت يضرب امرأة لحظة الولادة وزوجها يختبئ.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير تقليدية وبسيطة.. 15 صورة تكشف إطلالات يسرا اللوزي فى عيد ميلادها

بتصميم خيالي.. كيا تطرح سونيت 2021 kia sonet.. فيديو وصور

بإطلالة عصرية.. زوجة علي ربيع تتألق فى أحدث ظهور لها