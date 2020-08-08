حمدي رزق: طلاب الثانوية العامة لديهم الكثير من الفرص

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، مقال للكاتب الصحفي حمدي رزق تحت عنوان "موعد رئاسي".





كتب الإعلامي والكاتب الصحفي حمدي رزق، في مقاله الأخير، عن أوضاع العام الدراسي لهذا العام في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد من تفشي جائحة فيروس كورونا، وخاصة انتهاء ماراثون الثانوية العامة بنجاح وعن جدارة.





وأثنى الإعلامي حمدي رزق، في مقاله الذي جاء تحت عنوان "موعد رئاسي" بالجهود التي بذلتها من كافة مؤسسات الدولة لعبور طلاب الثانوية العامة، هذا العام بنجاح رغم الظروف الحالية.





وإلى نص المقال..





الأول تفوقًا على الثانوية العامة هذا العام بلا منازع هو الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، كونه أنجز عاما تعليميا طيبا فى ظرف استثنائى، هذا منجز يُثاب عليه، ورغم أنه لا شكر على واجب، وهذا واجب الوزير تكليفا، إلا أن الشكر بين الناس من الفضائل حسب وصية المعصوم «من لا يشكر الناس لا يشكر الله».. صدقت يا رسول الله.





لولا أن أشق على الرئيس السيسى فى زحام الأحداث السياسية (خارجيا) ومتوالية الالتزامات المحلية، ربنا يكون فى عونه، لتمنيت عليه دعوة أولاده أوائل الثانوية العامة لاحقا وفى موعد رئاسى إلى «قصر الاتحادية» ليكرمهم تكريما رئاسيا مستحقا على اجتهادهم وتفوقهم فى عام صعب، لعله الأصعب فى تاريخ الثانوية العامة.



