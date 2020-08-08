للشو الإعلامي فقط.. وليد شعبان عن الممر الشرفي للحكام: غلطة ولن تتكرر





قال وليد شعبان فى تصريحات خاصة لصدى البلد: دائما الحكام فى مصر على الهامش ولو حدث ذلك وتم عمل ممر شرفي لحكم يقرر الاعتزال سيكون فقط من المسئولين عن كرة القدم للشو الإعلامى وليس تقديرا لمشوار الحكم.





تابع: ولنا الكثير من الأسماء التى كانت تستحق ممرا شرفيا ولكن كما قلت إن الحكام فى مصر على الهامش ولو حدث غير ذلك سيكون الأمر غلطة ولن تتكرر.





يذكر أن لاعبي يوفنتوس وروما في الجولة الختامية من الدوري الإيطالي وقفوا في ممر شرفي تكريمًا لمسيرة مميزة لحكم المباراة جيانلوكا روكي الذي أعلن اعتزاله.





ويعتبر روكي (46 عامًا) المولود في مدينة فلورنسا من أبرز حكام إيطاليا والقارة الأوروبية وفي 16 مايو 2004، أدار روكي أول مباراة له في الدوري الإيطالي والتي كانت بين ليتشي ونادي ريجينا وكانت أول مباراة على الصعيد الأوروبي للحكم الإيطالي بين أبويل نيقوسيا القبرصي ونادي بيليستر المقدوني في مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي (اليوروبا ليغ حاليًا) يوم 31 يوليو 2008.









أما على الصعيد الدولي، كانت مواجهة سويسرا أمام مولدوفا في تصفيات كأس العالم – جنوب أفريقيا 2010، مطلع شهر أبريل 2009، هي أول مباراة دولية للإيطالي وكان روكي حاضرًا في المسابقات الدولية على غرار نهائيات كأس العالم – روسيا 2018 والألعاب الأولمبية الصيفية التي أقيمت في بريطانيا في عام 2012 وكأس القارات – روسيا 2017.

علق وليد شعبان عضو لجنة الحكام السابق على تنظيم ممر شرفي للحكام المعتزلين أثناء المباريات سواء على المستوى المحلي أو الدولى.