يتلقى العلاج في المنزل.. إصابة النائب حسين غيتة بفيروس كورونا

أكدت مصادر برلمانية، إصابة النائب حسين غيتة عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، موضحة أنه يتلقى العلاج الآن في المنزل.





وبحسب المصادر خضع النائب لتحاليل أكدت إيجابية المسحة الخاصة بالإصابة، مؤكدة أن النائب حالته مستقرة ويخضع الآن للعزل المنزلي.



وتلقى النائب العديد من الدعوات بالشفاء من أهالي دائرته على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





وكان النائب حسين غيته قد تواصل مع رئيس الطب الوقائى، الدكتور محسن طه بداية شهر يوليو الماضى بشأن تزايد حالات الوفاة من المصابين بعدد من القرى كجزيرة شارونة وعطف حيدر ومغاغة والعدوة.





وكان النائب قد حذّر مما اسماه الإهمال وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة لإنقاذ المصابين خاصة وأن الحالات الحرجة التي بحاجة إلى رعاية عالية.





وقد طالب بداية شهر يوليو الجارى بزيادة عدد أماكن الرعاية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي.