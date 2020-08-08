أخبار السعودية اليوم: اليمن تشيد بمساعدات المملكة لمتضرري السيول.. وزارة الدفاع توضح سبب وفاة رتبة كبيرة بقواتها.. و285793 حالة كورونا و3093 حالة وفاة

اليمن تشيد بمساعدات السعودية لمتضرري السيول

السعودية تسجل 285793 حالة كورونا و3093 حالة وفاة

السعودية تقبض على أشخاص نشروا محتوى مغرض للتعصب

الدفاع السعودية توضح سبب وفاة رتبة كبيرة بالقوات المسلحة









ضبطت السلطات السعودية أشخاصا قاموا بنشر محتوى معلوماتي عبر حساباتهم في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، ينطوي على إثارة التعصب الرياضي ونشر روح الكراهية في الوسط الرياضي وزعزعة الثقة في عدالة ونزاهة الهيئات الرياضية ومسئوليها.









وأكد مصدر مسئول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد في النيابة العامة بشأن قيام أشخاص بنشر محتوى معلوماتي عبر حساباتهم في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، يشجع على إثارة التعصب الرياضي ونشر روح الكراهية، فقد أصدرت النيابة العامة أمرًا بتحريك الدعوى الجزائية العامة استنادًا لما تقتضيه المصلحة العامة وعملًا بالمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية.









وقال المصدر إن النيابة العامة وجهت بمباشرة إجراءات الاستدلال وفقًا للمواد (24، 27، 28) من ذات النظام، والقبض على المتهمين بعد التحقق من صحة المحتوى المعلوماتي ونسبته لهم، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.









وأضاف المصدر أن النيابة العامة تهيب في هذا الصدد بالجميع، التحلي بروح الوسطية والاعتدال في الميول الرياضي، ونبذ التعصب الرياضي المقيت المنطوي على الإساءة للآخرين أو البذاءة اللفظية أو ما من شأنه المساس بنزاهة وعدالة الهيئات الرياضية ،وأكد المصدر أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوزين لحدود الآداب العامة والساعين إلى إثارة البلبلة، بين أفراد المجتمع، من دون تثبت أو رجوع للمصادر الرسمية.









فيما أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الجمعة، أنه تم تسجيل 1859 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 248948.









وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1567 حالة إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 285793 حالة.









وأكدت الصحة السعودية تسجيل 38 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3093 حالة.









وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 33752 والحالات الحرجة 1892 حالة.









وأعلنت وزارة الدفاع السعودية عن رحيل مساعد وزير الدفاع محمد بن عبد الله العايش بعد صراع طويل مع المرض، دون أن تسمي هذا المرض.









وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان لها اليوم: "انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم (الجمعة)، مساعد وزير الدفاع محمد بن عبد الله العايش، إثر مرض عانى منه".









واختتمت الوزارة بيانها داعية الله عز وجل ان يتغمد الفيد برحمته، قائلة: تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.









في سياق آخر، قامت المملكة العربية السعودية بتسير جسرا جويا الي الدولة اللبنانية من مطار الملك خالد الدولي لمساعدة ابناء الشعب اللبناني في مأساته بعد تفجيرات مرفأ بيروت.









وأشاد وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، بمبادرة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين من السيول في محافظات مأرب وحجة والحديدة.









وأوضح فتح، في تصريحات صحفية، أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بادر منذ اليوم الأول للآثار الناتجة عن الأمطار والسيول في عدد من المحافظات بتوزيع المساعدات الإنسانية العاجلة بمحافظات مأرب وحجة والحديدة.









وقال وزير الإدارة المحلية اليمني إنه جرى التنسيق بين المركز ومنظمات الأمم المتحدة لتقديم الدعم العاجل للمتضررين في محافظات الحديدة وعمران ومأرب وأبين والضالع وحجة والمحويت.









كما ثمن عبد الرقيب فتح حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسخير الجهود والإمكانيات المتاحة كافة، والتنسيق مع المانحين والمنظمات لتقديم الدعم الإنساني العاجل للمتضررين من السيول بجميع المحافظات.