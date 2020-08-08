بـ 532 مركزا انتخابيا القليوبية تستعد لانتخابات الشيوخ.. 60 مرشحا يتنافسون على 6 مقاعد فردى والتحالفات والعائلات كلمة السر.. جولات موسعة لتفقد اللجان والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

تجهيز 532 مركزا انتخابيا و689 لجنة فرعية ولجنة عامة

3 ملايين و255 ألف ناخب يدلون بأصواتهم فى الانتخابات

تهيئة اللجان لاستقبال الناخبين وتجهيز أماكن المبيت

تشكيل لجان للمرور على المقرات الانتخابية للتأكد من جاهزيتها









أنهت محافظة القليوبية الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر انطلاقها يومي 11 و12 أغسطس الجاري، والتى يتنافس فيها 60 مرشحا بين أحزاب ومستقلين على 6 مقاعد فردية على مستوى المحافظة، والذين بدأوا تحركات موسعة خلال الفترة الماضية ويعتمد عدد كبير منهم على التحالفات وكبار العائلات، خاصة فى القرى.

















من جانبه، عقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعا تنسيقيا لبحث مناقشة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 بنطاق المحافظة بحضور جميع الأجهزة المعنية.









وأكد المحافظ أن محافظة القليوبية من المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية في المشاركة في العملية الانتخابية بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء ومواطنو المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية وممارسة حقهم الانتخابي للنهوض بمصرنا الحبيبة.









وقال إن المحافظة استعدت بتجهيز 532 مركزا انتخابيا، و689 لجنة فرعية ولجنة عامة بمدينة بنها، ويبلغ عدد الناخبين بها 3 ملايين و255 ألف ناخب على مستوى المحافظة.









كما ناقش تجهيزات وأماكن المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين الوافدين لتأمين العملية الانتخابية على مستوى المحافظة، وتوفير جميع سبل الإعاشة لهم بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية للظهور بالشكل الحضاري اللائق بالمحافظة.









ووجه المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم للمرور على المقرات الانتخابية على مستوى المحافظة للتأكد من جاهزيتها وتلافي أي سلبيات قد تعرقل سير العملية الانتخابية وإعداد تقرير مفصل والعرض على سيادته لاتخاذ اللازم.









وأصدر الهجان توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات برفع درجة الاستعدادات القصوى، والتأكد من مدى جاهزية المقرات الانتخابية من الناحية الأمنية، وكذا توفير مصادر الإضاءة والمياه والكهرباء والتهوية، وكذا العمل على تهيئة اللجان لاستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وكذا السيدات، بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع الاستمرار في تطهير وتعقيم المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الانتخابات.









وشدد المحافظ على ضرورة التأكيد على النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول، وربط غرف العمليات الفرعية بجميع مراكز المدن ومديريات الخدمات بغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة وسرعة تداول المعلومات وتلقي الشكاوى والتنسيق مع مديرية الأمن في هذا الشأن، ورفع درجة الاستعداد التام بجميع المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث أي طوارئ مفاجئة.









وأكد المحافظ حرصه واهتمامه بتوفير جميع سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية تليق باسم مصر وظهور محافظة القليوبية بالمظهر اللائق والمشرف من خلال توفير جميع سبل الراحة لجميع عناصر العملية الانتخابية، مؤكدا ضرورة وأهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية.