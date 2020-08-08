أسعار الذهب في دول الخليج.. عيار 21 يسجل 214 ريالا سعوديا.. و18 بـ 180 درهما في الإمارات.. و24 بـ 20 دينارا في الكويت

يستعرض "صدى البلد" في التقرير التالي أسعار الذهب في الدول العربية، في الأسواق اليوم، السبت الموافق 8- 8- 2020، وذلك عقب التغييرات الأخيرة في الأسعار.

الذهب في الدول العربية

- سجل جرام عيار 21 في السعودية 214.81 ريال سعودي





- في الإمارات الجرام عيار 18 سجل 180.33 درهم إماراتي





- الذهب في الكويت سجل الجرام عيار 24 منه 20.01 دينار كويتي

سعر الذهب في السعودية:

يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

وفيما يلي، نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (245.49 ريال سعودي) أي ما يعادل ( 65.46 دولار أمريكي)









أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (225.03 ريال سعودي) أي ما يعادل (60,01 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (214.81 ريال سعودي) أي ما يعادل (57.28 دولار أمريكي )





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (184.12 ريال سعودي) أي ما يعادل (49,10 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (143.20 ريال سعودي) أي ما يعادل (38.19 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (122.74 ريال سعودي) أي ما يعادل (32.7 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية 7.635 ريال سعودي) أي ما يعادل 2.036دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,718 ريال سعودي) أي ما يعادل (458.28 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (245,486 ريال سعودي) أي ما يعادل (65.460دولار أمريكي)

سعر الذهب في الإمارات:

ويتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 24 (240.43 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (65.46 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (220.40 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (60.01 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (210.38 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (57.28 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (180.33 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (49.10 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (140.25 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (38.19 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (120.22 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (32.73 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (7,477 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (2,036 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,683 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (458.23 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (240,431 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (65,460دولار أمريكي).

الذهب في الكويت

وتتأثر أسعار الذهب في الكويت وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الكويت لجميع الأعيرة الذهبية.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويتي.

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (20.01 دينار كويتي) أي ما يعادل (65.46 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (18.34 دينار كويتي) أي ما يعادل (60.01 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (17.51 دينار كويتي) أي ما يعادل (57.28 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (15.01 دينار كويتي) أي ما يعادل (49.10 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14(11.67 دينار كويتي) أي ما يعادل (38.19 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (10.01 دينار كويتي) أي ما يعادل (32.73 دولار أمريكي)

أ سعار الجنيه الذهب 140.08 دينار كويتي، أي ما يعادل 458.23 دولار أمريكي







أسعار أوقية الذهب 20,011 دينار كويتي أي ما يعادل 65,460 دولار أمريكي