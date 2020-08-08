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متحدث التعليم العالي: الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير المناهج.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:37 ص
حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار
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شيرين عادل
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن مراحل التعليم لابد أن تتم وفق مرحلة متكاملة، مشيرًا إلى أن التعليم فى الوقت الحالي وعقب أزمة كورونا؛ اعتمد على التعليم الإلكتروني. 

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أثناء استضافته ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار وجه بمجرد توليه منصبه بتطوير المناهج.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، أن تطوير المناهج ومواكبتها للمناهج العلمية تشمل الأسس النظرية والعلمية على حد سواء خاصة على رأسها المناهج الطبية بعد أزمة كورونا ومستجداتها. 

ولفت إلى أزمة كورونا أصبحت جزءا مضافا للمناهج العلمية الطبية العالمية فيما يخص طرق التعامل، والتشخيص الطبي، وطرق الوقاية.

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