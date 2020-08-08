تحرير 920 مخالفة تموينية بالأقصر خلال يوليو

كثفت مديرية التموين بمحافظة الأقصر برئاسة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، حملاتها الرقابية الصباحية والمسائية للعمل على استقرار الحالة التموينية وتوفير السلع ومتابعة أسعارها واتخاذ كل ما يلزم من تدابير وإجراءات قانونية ضد المخالفين وبكل حسم، وذلك خلال شهر يوليو ٢٠٢٠.





يأتى ذلك بناء علي تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.





وأسفر الحملات عن تحرير 920 محضرا ومخالفة تموينية ضد الأنشطة المخالفة للقرارات الوزارية التموينية.





وتم تحرير 356 مخالفة تموينية ما بين "نقص وزن – مواصفات – قائمه – ميزان – تصرف وتجميع – غلق – توقف – نظافة - وخلافه".





وتم تحرير 556 قضية تموينية ما بين "عدم إعلان عن الأسعار – شهادة صحية – تجميع -أزيد من السعر- فواتير- منتهي الصلاحية- بدون ترخيص - مجهولة المصدر - سلخانه – تجار تموين".





وتم تحرير 8 قضايا تموينية لمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.



