عبد الغفار : لا وجود لمصطلح كليات القمة.. وشعارنا التعليم للتوظيف

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن التوجه العام للوزارة فى الوقت الحالى يسير وفق شعار " التعليم للتوظيف" .





وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، خلال استضافته ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية DMC ، أن الوزارة تولى اهتمامأ دائمأ بالإضطلاع على احتياجات سوق العمل .





وأكد أنه لا وجود لمصطلح كليات القمة خاصة وأن قمة كل فرد هو من يصنعها بنفسه عن طريق الإبداع والتميز فى أى كلية يلتحق بها الطالب ويحقق بها انجارات .





وتابع أن العالم يتغير من حولنا فى كافة أسس العلمية والنظرية ، خاصة وأن الشركات العملاقة تعتمد فى الوقت الحالى على التجارة الإلكترونية حسب تغير احتياجات سوق العمل .