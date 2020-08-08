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عبد الغفار : لا وجود لمصطلح كليات القمة.. وشعارنا التعليم للتوظيف

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:29 ص
متحدث التعليم العالى
متحدث التعليم العالى
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شيرين عادل
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن التوجه العام للوزارة فى الوقت الحالى  يسير وفق شعار " التعليم للتوظيف" .

وأوضح  المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، خلال  استضافته ببرنامج  8 الصبح والمذاع عبر فضائية DMC ، أن الوزارة تولى اهتمامأ دائمأ بالإضطلاع على احتياجات سوق العمل .

وأكد  أنه لا وجود لمصطلح  كليات القمة خاصة وأن قمة كل فرد هو من يصنعها بنفسه عن طريق الإبداع والتميز فى أى كلية يلتحق بها الطالب ويحقق بها انجارات .

وتابع أن العالم يتغير من حولنا فى كافة أسس العلمية والنظرية ، خاصة وأن الشركات العملاقة تعتمد فى الوقت الحالى على التجارة الإلكترونية  حسب تغير احتياجات سوق العمل . 
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