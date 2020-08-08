تدخين القنب يصيبك بأمراض خطيرة.. تجنبها

إن المواد الكيميائية الموجودة داخل الحشيش يمكن أن تسبب اضطرابات في نظم القلب في غضون ساعة من تدخينه مباشرة.

وقالت الدكتورة روز ماري روبرتسون، نائبة رئيس قسم العلوم والمسؤول الطبي في جمعية القلب الأمريكية، توصي جمعية القلب الأمريكية بعدم التدخين أو تدخين أي مادة، بما في ذلك منتجات القنب "الحشيش"، بسبب الضرر المحتمل للقلب والرئتين والأوعية الدموية الناتج عن استهلاكهم.



