مصري مقيم بالإمارات: فقدنا جو اللمة والاحتفالات بسبب كورونا.. فيديو

قال محمد شعبان ، المصري المقيم بالإمارات ، على خلفية استعدادت انتخابات الشيوخ بالخارج ، إنها ليست المرة الأولى التي سيشارك فيها بالإنتخابات النيابية خارج مصر، لافتا إلى أن الفرق بين ظروف الإنتخابات الحالية وغيرها ، هي السهولة والمشاركة عن بعد بطريقة إلكترونية ، بعيدا عن الإزدحام .





وأضاف محمد شعبان ، عبر تطبيق "ZOOM" ، لـ برنامج "صباح الورد ، المذاع على فضائية تن ، أنه مفتقد لـ "لمة المصريين " ، أمام اللجان والإحتفالات ، والتي توقفت منذ أزمة كورونا





وأشار "شعبان" ، إلى أن وعي المواطن ، هو الذي يمنحه التعرف علي الفرق بين مجلسي الشيوخ والنواب ، موضحا أن لكلا المجلسين دور مهم في تمثيل المواطن المصري .