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توك شو

مصري مقيم بالإمارات: فقدنا جو اللمة والاحتفالات بسبب كورونا.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:50 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قال محمد شعبان ، المصري المقيم بالإمارات ، على خلفية استعدادت انتخابات الشيوخ بالخارج ، إنها ليست المرة الأولى التي سيشارك فيها بالإنتخابات  النيابية خارج مصر، لافتا إلى أن الفرق بين  ظروف الإنتخابات الحالية وغيرها ، هي السهولة والمشاركة عن بعد بطريقة إلكترونية ، بعيدا عن الإزدحام .

وأضاف محمد شعبان ، عبر تطبيق "ZOOM" ، لـ برنامج "صباح الورد ، المذاع على فضائية تن ، أنه مفتقد لـ "لمة المصريين " ، أمام اللجان والإحتفالات ، والتي توقفت منذ أزمة كورونا .

وأشار "شعبان" ، إلى أن وعي المواطن ، هو الذي يمنحه التعرف علي الفرق بين مجلسي الشيوخ والنواب ، موضحا أن لكلا المجلسين دور مهم في تمثيل المواطن المصري .
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