قناة عبرية: مقتل أحد عناصر حزب الله في طهران

نقلت قناة "كان" العبرية، عن وكالة "فارس" الإيرانية نقلًا عن نشطاء، أن مواطنًا لبنانيًا يدعى حبيب داودي جرت تصفيته مع ابنته شمال شرق طهران الليلة الماضية بعد أن أطلق مسلحون النار عليهما من دراجة نارية مسرعة.

وأوضحت وكالة "فارس" أنه تم إطلاق خمس رصاصات من قبل المسلحين على داودي وابنته مريم أثناء تواجدهما في شارع باسداران، وأن 4 رصاصات أصابت أهدافها، فيما أصابت الرصاصة الخامسة سيارة عابرة.

ووفقًا للقناة العبرية، ذكرت مواقع معارضة أن داودي هو أحد عناصر "حزب الله" اللبناني وأنه قُتل قرب منزل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، الذي قامت الولايات المتحدة بتصفيته مطلع يناير 2020 عندما كان برفقة قاسم سليماني قائد فيلق القدس قرب مطار العاصمة بغداد.