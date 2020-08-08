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تيسيرا على الناخبين.. مصري مقيم بروسيا: عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ عبر البريد توفر الوقت.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:48 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قال مصطفى الصافي، مصري مقيم في روسيا، عن قرب انطلاق انتخابات الشيوخ بالخارج، إن هناك ما يقرب من 10 آلاف طالب في روسيا، موضحا أن الانتخابات عبر البريد وفرت الكثير من الوقت على الناخبين.


وأضاف مصطفى الصافي، عبر تطبيق "ZOOM"، أن السفر للعاصمة للتصويت في الانتخابات، يستغرق وقتا طويلا، مما يتسبب في تقاعس الكثيرين عن الإدلاء بأصواتهم.


من جانبه، أكد المصري المقيم بالإمارات، محمد شعبان، أن وعي المواطن هو الذي يمنحه التعرف على الفرق بين مجلسي الشيوخ والنواب، موضحا أن لكلا المجلسين دور مهم في تمثيل المواطن المصري.

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