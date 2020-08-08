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تعليم

وسط إجراءات وقائية.. بدء اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة بحلوان

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:01 ص
تنسيق
تنسيق
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كريم ناصر
انطلقت اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بكلية الفنون بجامعة حلوان صباح اليوم، السبت، بعد أن فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق في الساعات الأولى من مساء الخميس. 

وعقدت كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان اليوم، السبت، اختبارات القدرات بالكلية في الساعة ١٠ صباحا وسط إجراءات احترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا. 

ويتم إدخال الطلاب تباعا وفق الموعد المحدد لهم على موقع التنسيق وتوزيعهم على اللجان، والتنبيه على ضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد وحمل المعقمات  للحد من انتشار وباء كورونا. 

وأكد الدكتور سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الكليات ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لاختبارات القدرات وفقا لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات والتي من خلالها تلتزم كل كلية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من عدوى كورونا.
 
وأشار إلى أن وزير التعليم العالي وجه أعضاء المجلس الأعلى للجامعات بمتابعة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2020 وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بها.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وإتاحت الوزارة الفرصة أمام الطلاب؛ لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت  خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020.

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