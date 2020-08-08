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تعليم

تعليم القاهرة: امتحانات الدبلومات الفنية تسير بهدوء و لا شكاوى اليوم

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:07 ص
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية
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ياسمين بدوي
أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، انتظام سير لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2020 اليوم، السبت، في جميع اللجان الموجودة بمحافظة القاهرة.


وقال عطية: "يؤدي الامتحانات اليوم 64143 طالبا وطالبة للدبلومات الفنية بنظامى الخمس سنوات والثلاث سنوات".


وأكد مدير المديرية انتظام سير اللجان وتزويدها بالمواد المعقمة والمطهرات والكمامات.

 
وشدد على عدم  تلقي غرفة عمليات تعليم القاهرة أي شكاوى حتى الآن.


كما أكدت عائشة كامل محمد، مدير إدارة التعليم التجاري ورئيس عمليات دبلوم المدارس الفنية بمديرية تعليم القاهرة، أن هناك اتصالا مباشرا بغرفة عمليات الإدارات التعليمية الـ 32 التابعة للقاهرة، وغرف العمليات المركزي بالوزارة والمديرية.


وقام أمين مصطفى، القائم بأعمال مدير عام التعليم الفني بمديرية تعليم القاهرة، بالاطمئنان على سير العملية الامتحانية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة والمديرية للحفاظ على صحة الطلاب.
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