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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. وطقس معتدل بالسواحل الشمالية

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:22 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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هاجر إبراهيم

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا بدرجات الحرارة أمس الجمعة، واليوم السبت، مشيرا إلى أن الارتفاع يتراوح من درجتين إلى ثلاث درجات وفقا للنشرات الجوية التى تصدرها الهيئة يوميا.


وقال "شاهين"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه من المتوقع وصول الحرارة بالقاهرة إلى 38 درجة مئوية، موضحا أن درجات الحرارة معتدلة على السواحل الشمالية، حار رطب على القاهرة ومحافظات الوجه البحري وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.


وأضاف أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من إحساس المواطنين بارتفاع درجات الحرارة على مدار اليوم سواء في النهار أو الليل.


وأشار إلى أن هناك شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية على القاهرة ومحافظات الوجه البحرى والسواحل الشمالية وسيناء، خاصة من الفترة من 3 فجرا إلى السابعة صباحا.


وأفاد بأن نشاط الرياح موجود على جنوب سيناء وعلى مناطق من شمال الصعيد، ومن الممكن أن يؤدى إلى اضطراب فى الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر، بينما يكون معتدلا بالبحر المتوسط ومهيأ لعمليات الصيد والملاحة.


وأوضح أن الأجواء ممتعة فى السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، وعلى الرغم من ارتفاع نسب الرطوبة، إلا أن نسيم البحر يلطف تلك الأجواء ويؤدي لانخفاض درجات الحرارة على مدار اليوم.
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