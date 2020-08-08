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برلمان

برلماني: مشروع الثروة الحيوانية يعالج مشكلة نقص الإنتاج الحيواني

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:11 ص
المشروع القومي للبتلو
المشروع القومي للبتلو
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فريدة محمد
أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بجهود وزارة الزراعة لتنمية الثروة الحيوانية، وذلك من خلال المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلي والمستورد وتحسين معدلات أداء الحيوان والدواجن وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص تشغيل جميع أنشطة الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة وتوفير الدعم الفني والمالي لصغار مربى الدواجن، بالإضافة إلى التحسين الوراثي.

وأوضح أن الثروة الحيوانية تواجه تحديات كثيرة اقتصادية واجتماعية؛ بسبب زيادة معدل النمو السكاني، بالإضافة إلى الموارد الطبيعية المتمثلة في المياه والأراضي القابلة للزراعة وأيضا سياسة الاستيراد.

وأكد أن مصر تعاني من نقص في الإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى زيادة في تعداد السكان، مما يترتب عليه زيادة احتياج الفرد من اللحوم، ولكن مشروع وزارة الزراعة للنهوض بالثروة الحيوانية سيساهم في سد العجز من البروتين الحيواني وتوفير الفرص من إنتاجية اللحوم داخل مصر.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيقلل من الاعتماد على الاستيراد الخارجي للحوم، عن طريق تحسين السلالات من الإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الألبان، وعمل نواة إنتاجية جديدة لسلالات إنتاج اللحوم، من خلال استيراد رؤوس ماشية تحت العشار وتجهيزها وتلقيحها صناعيا بنفس جودة السلالات المستوردة، مما يؤدي إلى رفع الكفاءة الإنتاجية والنهوض بالإنتاج.
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