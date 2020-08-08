للوقاية من كورونا.. فنون جميلة حلوان: تقسيم الطلاب على فترتين وزيادة عدد اللجان لأداء اختبارات القدرات



انطلقت صباح اليوم، السبت، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بكليات الفنون بجامعة حلوان ، وذلك بعد أن فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق في الساعات الأولى من مساء أمس الأول، الخميس.









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وعقدت كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان اليوم اختبارات القدرات بالكلية من الساعة ١٠ صباحا وسط إجراءات احترازية من انتشار وباء فيروس كورونا.











ويتم إدخال الطلاب تباعا وفق الموعد المحدد لهم على موقع التنسيق وتوزيعهم على اللجان، والتنبيه على ضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد وحمل المعقمات للحد من انتشار وباء كورونا.











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ونوهت الكلية إلى أنه تم تقليل عدد الطلاب داخل اللجان إلى الثلث هذا العام، وتكثيف عدد اللجان وتقسيم الطلاب على فترتين للوقاية من فيروس كورونا.









وأكد الدكتور سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الكليات ستتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لاختبارات القدرات وفقا لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات، والتي من خلالها تلتزم كل كلية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من عدوى كورونا.





وأشار إلى أن وزير التعليم العالي وجه أعضاء المجلس الأعلى للجامعات بمتابعة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2020 وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بها.









وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة.









وأتاحت الوزارة الفرصة أمام الطلاب؛ لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020.