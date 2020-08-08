مكتب تنسيق الجامعات 2020 بعين شمس يستقبل الطلاب في اليوم الأول له

شهد مكتب تنسيق الجامعات 2020، التزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية في اليوم الأول لأعمال المكتب، بينما وضعت بعض العلامات الإرشادية لتوجيه الطلاب إلى أماكن المخصصة للشهادات الخاصة بهم كما وضعت بعض الرسوم على الأرض لتوجيههم بالتباعد الاجتماعي وانتشرت أجهزة قياس الحرارة علي البوابات ووفر المكتب بعض المقاعد للطلاب.





بينما انطلقت صباح اليوم، السبت، أعمال اليوم الأول لمكتب تنسيق الجامعات 2020، بجامعة عين شمس، بالتزامن مع انطلاق اختبارات القدرات بالكليات، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة ، حيث شهد المكتب إقبال متوسط من طلاب الشهادات المعادلة والثانوية العامة.









وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وأتاحت الوزارة الفرصة أمام الطلاب؛ لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020.





من جانبه، أكد الدكتور سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح موقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة 6 أغسطس ليبدأ الطلاب التسجيل لخوض اختبارات القدرات، والتي من المقرر انعقادها اليوم 8 أغسطس وحتى يوم 20 من الشهر نفسه.





وقال "عطا"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن الكليات ستتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لاختبارات القدرات وفقا لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات، والتي من خلالها تلتزم كل كلية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من عدوى كورونا.