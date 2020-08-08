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أخبار العالم

الإليزيه: مؤتمر المانحين للبنان ينعقد في باريس غدا

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:56 ص
صدى البلد
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سمر صالح
أعلن قصر الإليزية اليوم السبت أن مؤتمر المانحين للبنان سيعقد غدا الأحد في باريس عبر الفيديو كونفرنس في تمام الساعة 12 بتوقيت جرنيتش.

ورفض الرئيس اللبناني ميشال عون أي تحقيق دولي في الانفجار الكارثي بميناء بيروت ، قائلا إن صاروخا أو إهمالا قد يكون السبب في ذلك لأن رجال الإنقاذ يمشطون الأنقاض بحثا عن ناجين.

وتعرضت الطبقة الحاكمة الراسخة في لبنان للهجوم مرة أخرى منذ انفجار الثلاثاء الماضي، والذي أسفر عن مقتل 154 شخصًا على الأقل وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة.

وكانت المعلومات الأولية كشفت عن وجود شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم الخطرة لسنوات في مستودع في قلب العاصمة وهو بمثابة دليل صادم للعديد من اللبنانيين على الفساد في جوهر نظامهم السياسي.
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