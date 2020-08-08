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رياضة

سانشو.. صفقة مجهولة المصير بين مانشستر يونايتد ودورتموند

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:52 م
سانشو
سانشو
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القسم الرياضي
أصبحت صفقة انتقال الإنجليزي الشاب سانشو، جناح بروسيا دورتموند الألماني، إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صفقة مجهولة الأركان، ومل منها جميع الأطراف، من مجالس الإدارة الى جمهور الفريقين.

ورغم بدء المفاوضات الجارية بين مجلسى إدارة الفريقين قبل ظهور فيروس كورونا، وحتى وقتنا الحالي، إلا أن الطرفين لم يتوصلا الى اتفاق بشأن انتقال الجناح الإنجليزي الطائر.

وعرض فريق مانشستر يونايتد مبلغ 100 مليون يورو في البداية لشراء اللاعب، عن طريق دفع 70 مليون يورو، والباقي يسدد على دفعات، فيما طلب مسؤولي دورتموند، 120 مليون لشراء اللاعب، دفعة واحدة.

واستمرت المفاوضات في الايام السابقة، لكن دون جديد يذكر، وفي ظل تمسك إدارة بروسيا بهذا المبلغ، تحولت إدارة اليونايتد في رغبتها بالتعاقد مع اللاعب، لتقرر التفاوض مع جناح البايرن الطائر الفرنسي، كومان.

يذكر أن لاعب بروسيا دورتموند ابدى موافقته على الانتقال الى فريقه السابق اليونايتد، لكن الحلول جميعها في يد مجلسى الإدارة، وأنه لن يضغط على مجلس ادارة بروسيا دورتموند للرحيل عن الفريق.
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