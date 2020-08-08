مدير تعليم الإسماعيلية يتفقد امتحانات الصف الثالث الإعدادى لـ "أبناؤنا في الخارج"

تفقد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم، السبت، امتحانات طلاب الثالث الإعدادي "أبناؤنا فى الخارج" والتي تضم مدن القناة الى جانب شمال وجنوب سيناء والشرقية ومن خلال 4 لجان امتحانية، رافقه في الزيارة كلا من أحمد غريب مدير شئون الطلاب وأحمد الشريف مدير إدارة المتابعة.





وقال الدكتور خالد القبيص، يأتي فى إطار مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب الراغبين فى الالتحاق بمدارس المتفوقين وتكنولوجيا المعلومات والثانوي العام، مشيرا إلى أنه تم استبدال امتحانات نصف العام الدراسي الثاني بالأبحاث والتى يتم التقييم من خلالها أما مقبول أو غير مقبول دون إعطاء درجات.





وتابع وكيل التعليم: "تم التقييم على أساس امتحانات نصف العام الدراسي الأول فى تحديد نوعية التعليم المتاحة للطلاب الناجحون وهو ما يمثل معيارا يمكن قياسة بشفافية مطلقة".