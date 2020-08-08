مكشوف الظهر.. رانيا ملاح تسحر متابعيها بإطلالة صيفية

التقطت الفنانة رانيا ملاح صورة لها على البحر وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت ملاح بإطلالة صيفية ناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وتألقت رانيا ملاح بإطلالة صيفية ساحرة حيث ارتدت فستان طويل باللون الأخضر المشجر بالفوشيا، مكشوف من الظهر، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.
كما تركت رانيا ملاح خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة جذابة ومميزة للغاية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأما من الناحية الجمالية وضعت رانيا ملاح بعض اللمسات التي تبرز جمالها الناعم، فاختارت اللون الروز كأحمر شفاه، مع وضع البلاشر على الوجنتين بطريقة مميزة، والماسكارا لتبرز من جمال عينيها.
وأبرزت رانيا ملاح من إطلالتها بإرتداء بعض اللمسات البسيطة من الاكسسورات، حيث انها اختارت اسوارة باللون الذهبي على يديها،ونظارة شمس ميرور.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..