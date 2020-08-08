AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مكشوف الظهر.. رانيا ملاح تسحر متابعيها بإطلالة صيفية

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:07 م
رانيا ملاح
رانيا ملاح
Advertisements
آية التيجي
التقطت الفنانة رانيا ملاح صورة لها على البحر وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت ملاح بإطلالة صيفية ناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.


وتألقت رانيا ملاح بإطلالة صيفية ساحرة حيث ارتدت فستان طويل باللون الأخضر المشجر بالفوشيا، مكشوف من الظهر، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.

كما تركت رانيا ملاح خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة جذابة ومميزة للغاية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأما من الناحية الجمالية وضعت رانيا ملاح بعض اللمسات التي تبرز جمالها الناعم، فاختارت اللون الروز كأحمر شفاه، مع وضع البلاشر على الوجنتين بطريقة مميزة، والماسكارا لتبرز من جمال عينيها.

وأبرزت رانيا ملاح من إطلالتها بإرتداء بعض اللمسات البسيطة من الاكسسورات، حيث انها اختارت اسوارة باللون الذهبي على يديها،ونظارة شمس ميرور.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان أحمر.. ديميت اوزديمير تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة على انستجرام

بملابس البحر.. ديميت اوزديمير تبرز أنوثتها بإطلالة ساحرة

بقميص أبيض.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها في آخر ظهور لها

بالفوشيا.. ديميت اوزديمير تبرز أنوثتها بإطلالة ساحرة في البحر

بإطلالة ناعمة.. ديميت أوزديمير تبرز جمالها وسط الطبيعة

بالأوف شولدر.. ديميت أوزديمير بإطلالة صيفية جذابة على انستجرام

ترشيحاتنا

فى عيد ميلاد يسرا اللوزى.. تعرف على عمرها الحقيقى

بالهزيمة من مانشستر سيتي.. زيدان يحقق رقما سلبيا لأول مرة في تاريخه بـ دوري أبطال أوروبا

مكروهات الصلاة ومبطلاتها.. 15 أمرا يجب عليك الحذر منهم

شاهد.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الدائري واشتعال النيران في السيارات

الحساب مزيف.. محمد الشرقاوي ينفي تطاوله على محمود الخطيب

الداخلية: إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة مواد بترولية على الطريق الدائري

AdvertisementS

نار جهنم.. حادث مروع على الطريق الدائري واشتعال النيران في سيارة

استهداف قاعدة عسكرية صومالية.. انفجار قوي يهز مقديشيو.. تفاصيل

شاهد.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الدائري واشتعال النيران في السيارات

تفحم 7 سيارات.. المعاينة الأولية والتفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري.. صور

لمن لم ير النبي في المنام حتى الآن.. علي جمعة يوضح أوصافه

صور على الواتس والليلة بـ 300 جنيه.. التفاصيل الكاملة لـ ضبط 40 فتاة روجن للدعارة في الجيزة

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الكاف بشأن حضور الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك.. وشوبير يعلن تمديد إعارة رمضان صبحي

سرك في بير.. تعرف على كيفية إخفاء رسائلك على واتساب

من بيروت.. أبوالغيط: وضع لبنان صعب ومعقد

المعاينة في حادث الطريق الدائري: إصابة 5 أشخاص وتفحم 7 سيارات.. صور

في أقل من دقيقة.. حيلة مذهلة لتنظيف علب الطعام البلاستيكية من البقايا الزيتية| فيديو

فى عيد ميلاد يسرا اللوزى.. تعرف على عمرها الحقيقى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفحم 7 سيارات.. المعاينة الأولية والتفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري.. صور

بكاش مايوه.. شذي حسون تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

غير تقليدية وبسيطة.. 15 صورة تكشف إطلالات يسرا اللوزي فى عيد ميلادها