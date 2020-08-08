AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

فرج عامر يطالب بخفض الحد الأدنى للقبول بكليات الطب

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:17 م
كليات الطب
كليات الطب
Advertisements
فريدة محمد
طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بصفة عامة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات الطب هذا العام، ليس لمواجهة العجز الكبير فى الأطباء داخل المستشفيات، ولكن لمواجهة الكوارث والأوبئة مثل المواجهة مع فيروس كورونا.

وقال "عامر"، فى بيان أصدره اليوم، السبت، إن التجربة مع مواجهة فيروس كورونا أثبتت أن هناك عجزا كبيرا في أعداد الأطباء. 

وأكد النائب، أن شجاعة وبسالة جيش مصر الأبيض وعملهم ليلا ونهارا وعدم حصولهم على الإجازات حتى فى عيدى الفطر والأضحى المباركين وأعياد الإخوة الأقباط كانت من أسباب الانتصار على كورونا.

وتابع أن ذلك السبب الرئيسى فى النجاح الكبير الذى حققه أبطال جيش مصر الابيض من جميع الأطباء وأطقم التمريض وغيرهم من المنتمين للمنظومة الصحية، موجها تحياته لهؤلاء الأبطال الشجعان من أبناء الشعب العظيم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشروع قانون لمعاملة شهداء كورونا من جيش مصر الأبيض كالقوات المسلحة والشرطة

برلماني: أبطال الجيش الأبيض أفشلوا مؤامرات الإرهابية فى مواجهتهم

مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية يعلن دعمه للدولة في مواجهة كورونا

متحدث البرلمان ينعى شهداء الجيش الأبيض.. ويطالب بتنفيذ تكليفات السيسي بتكريم أسرهم

فرج عامر: شكر السفارة الأمريكية دليل على نجاح الصحة فى مواجهة كورونا

برلمانية المؤتمر: العالم يحتفى بدور جيش مصر الأبيض فى مواجهة كورونا

ترشيحاتنا

استهداف قاعدة عسكرية صومالية.. انفجار قوي يهز مقديشيو.. تفاصيل

تفحم 7 سيارات.. المعاينة الأولية والتفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري.. صور

شاهد.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الدائري واشتعال النيران في السيارات

لوقوفها بجانبه.. رجل يعتدي على سيدة بمطواة في عربة مترو.. فيديو

فرق عمليات روسية تزيل الأنقاض في مرفأ بيروت ..فيديو

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الكاف بشأن حضور الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك.. وشوبير يعلن تمديد إعارة رمضان صبحي

AdvertisementS

نار جهنم.. حادث مروع على الطريق الدائري واشتعال النيران في سيارة

استهداف قاعدة عسكرية صومالية.. انفجار قوي يهز مقديشيو.. تفاصيل

شاهد.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الدائري واشتعال النيران في السيارات

تفحم 7 سيارات.. المعاينة الأولية والتفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري.. صور

لمن لم ير النبي في المنام حتى الآن.. علي جمعة يوضح أوصافه

صور على الواتس والليلة بـ 300 جنيه.. التفاصيل الكاملة لـ ضبط 40 فتاة روجن للدعارة في الجيزة

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الكاف بشأن حضور الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك.. وشوبير يعلن تمديد إعارة رمضان صبحي

سرك في بير.. تعرف على كيفية إخفاء رسائلك على واتساب

من بيروت.. أبوالغيط: وضع لبنان صعب ومعقد

المعاينة في حادث الطريق الدائري: إصابة 5 أشخاص وتفحم 7 سيارات.. صور

في أقل من دقيقة.. حيلة مذهلة لتنظيف علب الطعام البلاستيكية من البقايا الزيتية| فيديو

فى عيد ميلاد يسرا اللوزى.. تعرف على عمرها الحقيقى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفحم 7 سيارات.. المعاينة الأولية والتفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري.. صور

بكاش مايوه.. شذي حسون تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

غير تقليدية وبسيطة.. 15 صورة تكشف إطلالات يسرا اللوزي فى عيد ميلادها