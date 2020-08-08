فرج عامر يطالب بخفض الحد الأدنى للقبول بكليات الطب

طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بصفة عامة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات الطب هذا العام، ليس لمواجهة العجز الكبير فى الأطباء داخل المستشفيات، ولكن لمواجهة الكوارث والأوبئة مثل المواجهة مع فيروس كورونا.





وقال "عامر"، فى بيان أصدره اليوم، السبت، إن التجربة مع مواجهة فيروس كورونا أثبتت أن هناك عجزا كبيرا في أعداد الأطباء.





وأكد النائب، أن شجاعة وبسالة جيش مصر الأبيض وعملهم ليلا ونهارا وعدم حصولهم على الإجازات حتى فى عيدى الفطر والأضحى المباركين وأعياد الإخوة الأقباط كانت من أسباب الانتصار على كورونا.





وتابع أن ذلك السبب الرئيسى فى النجاح الكبير الذى حققه أبطال جيش مصر الابيض من جميع الأطباء وأطقم التمريض وغيرهم من المنتمين للمنظومة الصحية، موجها تحياته لهؤلاء الأبطال الشجعان من أبناء الشعب العظيم.



