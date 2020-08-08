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حوادث

ضبط عاطل سرقة حقيبة من أحد الركاب بمحطة قطارات سوهاج

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:13 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج قام بسرقة حقيبة من أحد الركاب بمحطة سكك حديد سوهاج وإعادة المسروقات.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة محطة سكك حديد سوهاج بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من (أحد الأشخاص) بأنه أثناء استقلاله قطار (الإسكندرية/الأقصر) وعقب تحرك القطار من محطة سكك حديد سوهاج إكتشف فقد الحقيبة الخاصة به وبداخلها (جهاز لاب توب – بعض الملابس والمتعلقات الشخصية الخاصة به).

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج تمكنت إحداها من ضبطه، وتبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج "له معلومات جنائية") وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن مكان المضبوطات بمسكنه وأمكن ضبطها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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