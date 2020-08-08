ماجدة هجرس: المشاركة الفعالة في انتخابات الشيوخ مسئولية الجميع

دعت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، جميع العاملين بالجامعة إلى التمسك بحقوقهم، والمشاركة الفعالة فى انتخابات مجلس الشيوخ المقبل، مؤكدة على المديرين العموم وأمناء الكليات بضرورة دعوة الموظفين إلى الخروج يومى 11 و 12 أغسطس المقبل للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات واختيار مرشحيهم كحق أصيل لهم.





جاء ذلك خلال اجتماعها بالمديرين العموم وأمناء الكليات بحضور هدي فرج أمين عام الجامعة.





وأشارت الدكتورة ماجدة هجرس، إلي ضرورة حث العاملين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وتوعيتهم بأهمية النزول بقوة إلى صناديق الاقتراع؛ لاختيار مرشحيهم ومن يمثلهم ويعبر عن مطالبهم واحتياجاتهم، في إطار الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي دعت إليها الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدم وجود تجمعات، وارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





كما أكدت رئيس الجامعة، علي رفع درجة الاستعداد القصوى داخل الجامعة لزيارة تجديد اعتماد الأيزو للهيكل الإداري للجامعة في نهاية سبتمبر ٢٠٢٠ ؛ وذلك من خلال خطة عمل متكاملة خلال هذه الفترة.





من جانبها، استعرضت هدي فرج أمين عام الجامعة خلال الاجتماع الاستعداد لزيارة المراجعة الخارجية لتجديد الاعتماد في نهاية سبتمبر القادم؛ مما يتطلب العمل بشكل جاد خلال الفترة المتبقية.



