الحكومة: التعامل مع 482 شكوى تطلبت تدخلا طبيا سريعا في يوليو

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهم الجهود والأعمال التي أنجزتها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء في التلقي والرصد والتعامل مع الشكاوى والبلاغات والاستغاثات المرتبطة بالنواحي الطبية خلال شهر يوليو 2020.





وأشار الدكتور طارق الرفاعي، إلى أنه كان من بين الشكاوى المسجلة خلال شهر يوليو نحو 482 شكوى تطلبت تدخلا سريعا خلال الشهر في العديد من التخصصات الطبية الأخرى منها جراحات عامة وتخصصية مثل (جراحات العيوب الخلقية بالقلب – الصدر – الجهاز الهضمي العلوى والسفلى – والحجاب الحاجز وكذلك جراحات عيوب خلقية بالكلى والجهاز البولي)، بالإضافة إلى جراحات التجميل للوجه والفكين وجراحة القلب والصدر للكبار وجراحة العظام وجراحات الأورام، وعلاج مرضى الأورام، وتوفير أسرة عناية مركزة وحضانات بمختلف التخصصات، وعلاج إصابات حوادث الطرق وجراحات (المخ والأعصاب والعظام والأورام والقلب والصدر).





وتضمنت الجهود التنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة، وتضمنت أيضًا التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لعلاج وشمول الحالات المرضية من منتفعي التأمين الصحي.





وقد لاقت هذه الحالات استجابات سريعة وجهودًا متميزة من القيادات المختصة بوزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات الجامعية، وهيئة الإسعاف المصرية.





واستعرض مدير منظومة الشكاوى الحكومية أبرز الحالات التي تم التعامل معها خلال الشهر الماضي، ومن بينها استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة يطلب سرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لعمه ( ل. أ. ح ) الذى يبلغ من العمر 62 عامًا ويعانى من فشل كلوى مزمن وارتشاح مائي لكل أعضاء الجسم نتيجة فشل كلوى مزمن وتمدد بالوصلة الشريانية المخصصة للغسيل الكلوي وقصور في وظائف الكلى، ومتواجد بطوارئ المستشفيات الحكومية غير المتوفر بها غسيل كلوى. فتم التنسيق مع الأستاذ الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد عبد الجليل، مدير مستشفى الحسين الجامعي، وقامت هيئة الإسعاف بنقل المريض لمستشفى الحسين الجامعي وتم حجزه بالمستشفى وعمل جدول دوري للغسيل الكلوي وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لاستقرار حالته الصحية.