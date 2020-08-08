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برلمان

برلمانات شمال أفريقيا تهنئ مصر برئاستها للمجموعة الأفريقية لدى الأمم المتحدة بنيويورك

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:55 م
النائب مصطفى الجندى
النائب مصطفى الجندى
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فريدة محمد
تقدم النائب مصطفى الجندى رئيس تجمع برلمانات شمال أفريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الافريقى بالتهنئة القلبية لمصر على رئاستها للمجموعة الافريقية لدى الأمم المتحدة.

وقال " الجندى " فى بيان أصدره اليوم باسم برلمانات شمال افريقيا، إن تولي السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة رئاسة مجموعة السفراء الأفارقة في نيويورك يأتى استكمالًا لحصاد الانجازات التي حققتها مصر خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الأفريقي خاصة ان الرئيس السيسى نجح بكل كفاءة واقتدار وبشهادة جميع الدول الافريقية والعالم كله في إعلاء مصالح شعوب القارة الإفريقية اقليميا وعالميا.

وأعرب النائب مصطفى الجندى عن ثقته التامة فى قدرة الدبلوماسية المصرية بعد رئاسة مصر للمجموعة الإفريقية في نيويورك على توصيل صوت افريقيا امام الامم المتحدة من اجل الحفاظ على مصالح القارة الإفريقية على المستوى الدولي ومستوى المنظمة الاممية.

وأكد ان العالم كله شهد مصر والرئيس السيسى خلال رئاسة الاتحاد الإفريقي بقيادة الرئيس السيسي بان صوت القارة الإفريقية كان مسموعا على مستوى جميع المنتديات والمؤتمرات الاقليمية والدولية وهو ماكان له دوره فى تشجيع وجذب الاستثمارات العالمية لافريقيا ونشر عملية السلام والاستقرار والتقدم ومواجهة الارهاب والصراعات والنزاعات داخل دول القارة السمراء.
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