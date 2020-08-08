برلمانات شمال أفريقيا تهنئ مصر برئاستها للمجموعة الأفريقية لدى الأمم المتحدة بنيويورك

تقدم النائب مصطفى الجندى رئيس تجمع برلمانات شمال أفريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الافريقى بالتهنئة القلبية لمصر على رئاستها للمجموعة الافريقية لدى الأمم المتحدة.





وقال " الجندى " فى بيان أصدره اليوم باسم برلمانات شمال افريقيا، إن تولي السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة رئاسة مجموعة السفراء الأفارقة في نيويورك يأتى استكمالًا لحصاد الانجازات التي حققتها مصر خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الأفريقي خاصة ان الرئيس السيسى نجح بكل كفاءة واقتدار وبشهادة جميع الدول الافريقية والعالم كله في إعلاء مصالح شعوب القارة الإفريقية اقليميا وعالميا.





وأعرب النائب مصطفى الجندى عن ثقته التامة فى قدرة الدبلوماسية المصرية بعد رئاسة مصر للمجموعة الإفريقية في نيويورك على توصيل صوت افريقيا امام الامم المتحدة من اجل الحفاظ على مصالح القارة الإفريقية على المستوى الدولي ومستوى المنظمة الاممية.



