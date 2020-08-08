الدوري السعودي.. بيدرو يغادر العزل ويقود تدريبات نادي الشباب





وكان بيدو وصل خضع للحجر الصحي الأسبوع الماضي فور وصوله إلى المملكة العربية، وفقا بروتوكول وزارة الشباب والرياضة.





وذكرت صحيفة " الرياضية" السعودية، أن بيدرو قاد تدريبات الشباب، أمس، الخميس، فور مغادرته للحجر الصحي.





وكان فريق الشباب تغلب على الوحدة بنتيجة 3 - 1، في الجولة الماضية بالدوري السعودي.





ويحتل الشباب المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 34 نقطة.

غادر البرتغالي بيدرو كيايشينيا المدير الفني لفريق نادي الشباب السعودي، العزل الصحي، وأشرف على تدريب الفريق، استعدادا لمواجهة التعاون، المقرر لها، الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 34، من مسابقة الدوري السعودي.