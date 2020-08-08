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برلمان

برلماني: الموقف المصرى تجاه لبنان تاريخى وأسعد كل المصريين واللبنانيين

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:47 م
حريق لبنان
حريق لبنان
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فريدة محمد
أعلن المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، تضامنه الكامل مع لبنان والشعب اللبناني الشقيق فى مصاب انفجار لبنان.


وتقدم المهندس أمين مسعود بخالص العزاء للشعب اللبناني الشقيق في ضحايا الحادث الأليم، متوجها بالدعاء إلى الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.


وقال "مسعود" فى بيان له أصدره اليوم، السبت، إن الموقف المصرى تجاه محنة لبنان تاريخى وأسعد كل المصريين واللبنانيين والشعوب العربية كلها لأنه عبر بكل الصدق والأمانة عن عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين الدولتين وبين الشعبين الشقيقين المصرى واللبناني، خاصة أنه فور وقوع هذا الحادث المأساوي في بيروت بادر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا.


وأضاف: "وكانت مصر كعادتها دائما على مستوى مسئولية الحدث، حيث سارعت بإنشاء مستشفى ميداني مصري في بيروت لتقديم جميع أنواع المساعدات الطبية للمصابين"، مؤكدا أن الواقع والتاريخ أكدا للرأى العام العربى والعالمى أن مصر هى أول دولة على مستوى العالم تبادر ولا تتوانى لحظة فى الوقوف بجانب أشقائها العرب فى جميع الأزمات والمحن التى تتعرض لها أى دولة عربية.
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