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استقالة نواب حزب الكتائب فى البرلمان اللبنانى

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:43 م
حزب الكتائب
حزب الكتائب
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هاجر إبراهيم
أعلنت فضائية "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل، عن استقالة نواب حزب الكتائب فى البرلمان اللبنانى.


وكشفت وسائل إعلامية في لبنان، مساء أمس الجمعة، النقاب عن أن كتلة نواب حزب الكتائب المعارضة تعتزم تقدم استقالتها من البرلمان، بسبب الأداء السياسي الذي أدى لكارثة انفجار مرفأ بيروت.


وقالت وسائل الإعلام، إن نواب الكتائب الثلاثة، وهم رئيس الحزب سامي الجميل والنائبان نديم الجميل وإلياس حنكش، يتجهون لإعلان استقالتهم من المجلس النيابي، وسيتخذ القرار غدا، السبت، في اجتماع صباحي للمكتب السياسي للحزب.


ورفضت مصادر نيابية في "الكتائب" التعليق، داعية إلى انتظار ما سيصدر عن اجتماع الغد.  
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