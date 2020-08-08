وداعا لكليات القمة.. أستاذ مناهج يوضح كيفية اختيار الكلية المناسبة

قالت الدكتورة محبات أبو عميرة، أستاذ المناهج والتدريس كلية البنات جامعة عين شمس، إن نتيجة الثانوية العامة لهذا العام ناجحة جدًا ومبشرة ودلت على نجاح الدولة في ظل تفشي أزمة كورونا، ونسبة الحاصلين على 95% فأكثر تجاوزت الـ 18%.









وأضافت الدكتورة محبات أبو عميرة، خلال حوارها في برنامج "صباحنا مصري"، المذاع على التليفزيون المصري، أن قرار الدولة بعمل امتحانات الثانوية العامة كان إجراءً تربويا سليما، ونجحت الدولة المصرية في تنفيذه، ولكن كان من الصعب إلغاؤه أو تأجيله لارتباط الثانوية العامة بمنظومة كاملة.









وأوضحت أن المؤشرات العامة بعد ظهور النتيجة تشير إلى أن كليات الطب البشري بأنواعها لن تقل عن 97%، بينما الهندسة تتراوح بين 93% و94% على الأقل، أما بالنسبة لمؤشرات الأدبي فتقريبًا 80%.









وأكدت محبات أبو عميرة أنه ليس هناك الآن ما يسمى كليات القمة وكليات القاع، وإنما كل من تلك الكليات تخدم سوق العمل، بالإضافة إلى أن هناك الآن الكليات التكنولوجية وهي مجال مختلف تماما في سوق العمل والجامعات.









ووجهت رجاءً لأولياء الأمور بأن لا يضعوا في اعتبارهم كليات الطب والهندسة وغيرها لأن هذا ليس ما تحتاجه سوق العمل.