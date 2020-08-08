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حوادث

خلال شهر.. إحباط 124 محاولة تهريب بضائع عبر منافذ الجمهورية

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:43 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.


أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال شهر يوليو 2020 فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (124) قضية تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع – ملابس جاهزة - أقمشة – أمتعة شخصية – كمية من الأقمشة المستخدمة فى تصنيع الكمامات الطبية الواقية من العدوى - مستحضرات طبية وتجميل – مستلزمات طبية – أدوية وعقاقير طبية).. بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى أكثر من 89 مليون جنيه.

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط (7) قضايا.. بمضبوطات بلغت (8592015 جنيه) وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار تم ضبط قضيتين بمضبوطات بلغت (5 قطع آثرية) وفى مجال ضبط مخالفات الإجراءات الجمركية تم ضبط (294) مخالفة .. بلغت قيمة التعويضات والغرامات المستحقة عليها (20500 ألف جنيه).  

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط (26) قضايا تهريب مواد مخدرة وفى مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط (3762) متهما محكوما عليهم فى قضايا "جنايات – جنح" متنوعة وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (7673) قضية متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
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