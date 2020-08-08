تيسيرا على المواطنين.. برلماني يطالب بتحويل الوحدة الصحية بقرية الحلفاية بحري لمستشفى مركزي

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الحكومة بتحويل الوحدة الصحية بالوحدة القروية المحلية بقرية الحلفاية بحرى بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا الى مستشفى مركزى.





وقال " زين الدين " فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إن هذا المستشفى يخدم مايقرب من مليون مواطن بقرى الحلفاية بحرى والحلفاية قبلى والرئيسية والسماينة اضافة الى مناطق كوم شافع والكفلتية ووادى كوم امبو وبركة وجزيرتي العبل والحمودى مؤكدا انه وللاسف الشديد فقد تم شراء اجهزة ومعدات طبية حديثة بملايين الجنيهات ولكن الصدأ اصبح هو الآفة التى سوف تنخر وتفترس جسد هذه المعدات وهو مايعد واحدة من أخطر قضايا الفساد والإهمال المتعمد مع سبق الإصرار والترصد نظرا لعدم استخدام هذه الاجهزة لعدم وجود أطباء بالمستشفى.





وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، الدكتورة هالة زايد القيام بزيارة مفاجئة خلال الساعات القادمة لتتأكد بنفسها من هذه المعلومات معتبرا ان وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا هو المتهم الأول عن هذا الملف.





وقال النائب محمد عبد الله زين الدين إن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو عهد العمل والانتاج والإخلاص والتصدي للفساد والإهمال بجميع صوره وأشكاله مطالبا كل مسئول مهمل وغير قادر على العطاء، التقدم باستقالته من عمله.



