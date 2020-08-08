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برلمان

تيسيرا على المواطنين.. برلماني يطالب بتحويل الوحدة الصحية بقرية الحلفاية بحري لمستشفى مركزي

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:44 م
النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين الدين
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فريدة محمد
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الحكومة بتحويل الوحدة الصحية بالوحدة القروية المحلية بقرية الحلفاية بحرى بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا الى مستشفى مركزى.

وقال " زين الدين " فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إن هذا المستشفى يخدم مايقرب من مليون مواطن بقرى الحلفاية بحرى والحلفاية قبلى والرئيسية والسماينة اضافة الى مناطق كوم شافع والكفلتية ووادى كوم امبو وبركة وجزيرتي العبل والحمودى مؤكدا انه وللاسف الشديد فقد تم شراء اجهزة ومعدات طبية حديثة بملايين الجنيهات ولكن الصدأ اصبح هو الآفة التى سوف تنخر وتفترس جسد هذه المعدات وهو مايعد واحدة من أخطر قضايا الفساد والإهمال المتعمد مع سبق الإصرار والترصد نظرا لعدم استخدام هذه الاجهزة لعدم وجود أطباء بالمستشفى.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، الدكتورة هالة زايد القيام بزيارة مفاجئة خلال الساعات القادمة لتتأكد بنفسها من هذه المعلومات معتبرا ان وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا هو المتهم الأول عن هذا الملف.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين إن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو عهد العمل والانتاج والإخلاص والتصدي للفساد والإهمال بجميع صوره وأشكاله مطالبا كل مسئول مهمل وغير قادر على العطاء، التقدم باستقالته من عمله.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين ان غالبية المواطنين بهذه المناطق يذهبون الى مدن ومحافظات قنا وسوهاج وأسيوط ونجع حمادى ودشنا لإجراء ابسط العمليات الجراحية وعلاج الأمراض البسيطة لعدم وجود اى خدمة صحية داخل الوحدة الصحية بقرية الحلفاية قبلى ويتكبدون أموالا وجهدا كبيرا فى تنقلاتهم عبر وسائل المواصلات مؤكدا ان الحل الوحيد هو تحويل هذه الوحدة الصحية الى مستشفى مركزى خاصة ان البنية الصحية التحتية متوفرة داخلها ولاتحتاج الا لعدد مناسب من الأطباء فى مختلف التخصصات.
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