1900 جنيه.. مرتبي الشهري هل عليه زكاة

أتقاضى راتب 1900 وأريد إخراج زكاة مال منه.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من سائلة خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار.





وأوضح أمين الفتوى، أن المرتب ليس فيه زكاة ، إنما الزكاة في المال الذي يبلغ النصاب وحال عليه الحول أي مر عليه عام لكن لو قدمت منه صدقة لا شيء فيه.





من جانبه قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زكاة المال لا تدخر، ولا يجوز ذلك، وإنما يجب أن تملك للفقير وتخرج له.





وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز ادخار زكاة المال لأولادي في المستقبل للظروف الصعبة؟» أنه لو أن أولادك يحتاجون إلى هذا المال في الاحتياجات الاساسية؛ لا يكون عليك زكاة، لأنك قصدت بهذا المال تحقيق الاحتياجات.





وتابع مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء: كأن يكون لديك بنت أو ولد قربوا من الزواج ويحتاجون إلى مال لذلك؛ فيجوز لك ادخار المال في هذه الحالة، أما إن كنت تدخره بدون ضرورة؛ فلا يجوز.





وأرسل شخص سؤالا إلى صفحة دار الإفتاء يقول فيه: "لدي مبلغ كبير بالمنزل ولا أرغب في وضعه بالبنك .. هل عليه زكاة؟".





ورد الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء: نعم عليه زكاة بشرط أن يحول عليه الحول وأن يكون بالغ النصاب، والنصاب أن يكون المبلغ يعادل ثمن 85 جراما من الذهب، وعند ذلك عليك إخراج 2.5% من إجمالي المبلغ.





وأشار فخر خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء أي أن كل 1000 جنيه تخرج عنها 25 جنيها.





الزكاة لا تجب في كل ما نملكه من أموال أو أشياء أخرى، ولكنها تجب في الأمور الآتية:





1- الأصول الثابتة حيث يجب على المسلم أن يقوم بإخراج الزكاة عن المال الذي بقي لديه لأكثر من عام كامل، وزاد عن النصب الشرعي وهو 595 جراما من الفضة أو 85 جراما من الذهب، بحيث يتوجب على المسلم إخراج ما يعادل 2,5% من قيمة هذا المال.





2- الذهب أو الفضة وغيرهما من المعادن الثمينة بحيث يجب على المسلم إخراج الزكاة فيهما سواء أراد المسلم أن يتاجر بهما أو يشتري بيتا أو سيارة.





3- البهائم والأنعام فيجب على المسلم أن يخرج الزكاة عن هذه الأنعام، ومن الأمثلة على النصاب الشرعي للأنعام: أن نقوم بإخراج بقرة لا تقل عن سنتين من 30 بقرة، أو نخرج شاة واحدة عن الإبل التي تزيد على خمسة.



