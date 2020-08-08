خطر أكبر من القرصنة يهدد الولايات المتحدة.. خبراء الأمن الأمريكيون مذعورون بشأن انتخابات الرئاسة المقبلة

في انعكاس واضح بشأن القرصنة على انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر في الولايات المتحدة ، يشعر العديد من المسؤولين الذين يشرفون على تكنولوجيا الانتخابات الأمريكية وخبراء الأمن الخارجيين الآن بدرجة أقل من القلق بشأن المعلومات الخاطئة والخدمات اللوجستية مثل نقص العاملين في الاقتراع والتباطؤ في خدمة البريد الأمريكية، لاسيما وسط انتشار كورونا.

وبالإضافة إلى ذلك، قال المسؤولون إن العدد الهائل من الولايات القضائية والإصدارات المتنوعة من البرامج من شأنه أن يجعل اي عملية احتيال للتأثير على المصير الوطني في امريكا غير عملي.

وبالإضافة إلى ذلك، قال المسؤولون إن العدد الهائل من الولايات القضائية والإصدارات المتنوعة من البرامج من شأنه أن يجعل اي عملية احتيال للتأثير على المصير الوطني في امريكا غير عملي.

وقال مات بليز، الأستاذ بجامعة جورج تاون، في كلمة في بلاك هات، عبر الإنترنت العام الجاري؛ بسبب الوباء: "لقد عرفنا أخيرًا كيفية القيام بذلك بشكل جيد" في اشارة واضحة لعملية مراقبة الانتخابات الرئاسية.

ويوم الجمعة الماضي، قال وليام إيفانينا، رئيس المخابرات الأمريكية، علنًا إنه بينما قد تتدخل روسيا والصين وإيران جميعًا للتدخل في الانتخابات الرئاسية، فإن إجراء تغييرات جوهرية في التصويت يمثل مخاطرة منخفضة.





وقال السيناتور الأمريكي رون وايدن، وهو ديمقراطي من ولاية أوريجون وعضو في لجنة المخابرات الامريكية، إنه لا يزال قلقًا بشأن دفاتر الاقتراع الإلكترونية التي قد تتعطل وتصويت القوات المسلحة في الخارج على الإنترنت.





ولكن البروفيسور الامريكي، مات بليز، وآخرين قالوا إنهم قلقون بشكل أساسي من أن العديد من المحليات ليس لديها ما يكفي من التمويل للعاملين في يوم الانتخابات للتعامل مع الأصوات الشخصية في ظل ظروف الوباء، مع الاحتجاجات والاضطرابات المحتملة، في نفس الوقت الذي يخططون فيه لعدد قياسي من بطاقات الاقتراع بالبريد.





وحذر آخرون من أن أي تأخير من المرجح أن يكون أرضًا خصبة للمعلومات المضللة الأجنبية والمحلية.

وقالت لجنة ديف كون، بما في ذلك كيمبر داوسيت، مدير الهندسة الأمنية في تروس، إنه بدلًا من الإبلاغ عن عيوب آلة التصويت الجديدة للجمهور الساخر بالفعل، يجب على الباحثين التحدث إلى وكالة كريبس والموردين والأمل في الأفضل.

قال داوسيت: "أكبر ضرر يمكننا القيام به للشعب الأمريكي كمتخصصين أمنيين هو إقناعهم بأن أصواتهم لا تهم".





وقال كريستوفر كريبس، مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، إنه يجب على الناس التصويت في أقرب وقت ممكن والاستعداد لنتائج الانتخابات المتأخرة.