AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

الأعلى للثقافة يعقد ندوة الشباب - القدوة - السوشيال ميديا.. 20 أغسطس

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:53 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي

تعقد لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، في السادسة مساء 20 أغسطس الجاري، ندوة "الشباب .. القدوة - السوشيال ميديا"، بمقر المجلس الأعلى للثقافة، ضمن المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تحت عنوان "الثقافة بين ايديك".


يدير الندوة المخرج أحمد السيد - مقرر اللجنة، ويشارك بها نخبة من المتخصصين الإعلامية أسما رؤوف، الأستاذ باسم ممدوح، الدكتورة سميحة نصر، والدكتور فتحي شمس الدين، الأستاذ مايكل راشد.


ويشار إلى أن الندوة تقام بقاعة المجلس الأعلى للثقافة مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية؛ كما تبث الندوة عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على يوتيوب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الثقافات الشعبية في مواجهة الأزمة.. ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة اليوم

الليلة.. عبر يوتيوب الأعلى للثقافة.. فوزي حداد ضيف اقرأ معانا

الأعلى للثقافة يحتفل بثورة يونيو بأمسية "ثورة يونيو.. إرادة شعب"

دور الفنون والعمارة في مواجهة التطرف بالأعلى للثقافة

أمين الأعلى للثقافة يتحدث عن "التنمر" أولى الندوات بعد كورونا

إيناس عبد الدايم تشارك فى استئناف ندوات الأعلى للثقافة بعد توقف بسبب كورونا

ترشيحاتنا

صور على الواتس والليلة بـ 300 جنيه.. التفاصيل الكاملة لـ ضبط 40 فتاة روجن للدعارة في الجيزة

على عكس المتعارف عليه.. التين الشوكي يقي من الإمساك.. اكتشف 8 فوائد له

غير تقليدية وبسيطة.. 15 صورة تكشف إطلالات يسرا اللوزي فى عيد ميلادها

برلماني: لا يجوز إجراء انتخابات البرلمان المقبلة في هذه الحالة

تقاليع المصريين.. زفة بالموتوسيكلات في زمن الكورونا لتحقيق التباعد الاجتماعي

بكاش مايوه.. شذي حسون تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

AdvertisementS

نار جهنم.. حادث مروع على الطريق الدائري واشتعال النيران في سيارة

شاهد.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الدائري واشتعال النيران في السيارات

استهداف قاعدة عسكرية صومالية.. انفجار قوي يهز مقديشيو.. تفاصيل

تفحم 7 سيارات.. المعاينة الأولية والتفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري.. صور

لمن لم ير النبي في المنام حتى الآن.. علي جمعة يوضح أوصافه

صور على الواتس والليلة بـ 300 جنيه.. التفاصيل الكاملة لـ ضبط 40 فتاة روجن للدعارة في الجيزة

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الكاف بشأن حضور الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك.. وشوبير يعلن تمديد إعارة رمضان صبحي

سرك في بير.. تعرف على كيفية إخفاء رسائلك على واتساب

بعد شائعة ارتباطه.. 4 نساء في حياة أحمد عز

في أقل من دقيقة.. حيلة مذهلة لتنظيف علب الطعام البلاستيكية من البقايا الزيتية| فيديو

إثيوبيا تواصل الاستفزاز: لن نوقع اتفاقا يشترط تمرير حصص محددة لدولتي المصب

الإسكان تنفذ 30 ألف شقة 110 متر مربع بسعر التكلفة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود x أسود.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

تفحم 7 سيارات.. المعاينة الأولية والتفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري.. صور

بكاش مايوه.. شذي حسون تخطف الأنظار بإطلالة صيفية