الأعلى للثقافة يعقد ندوة الشباب - القدوة - السوشيال ميديا.. 20 أغسطس

تعقد لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، في السادسة مساء 20 أغسطس الجاري، ندوة "الشباب .. القدوة - السوشيال ميديا"، بمقر المجلس الأعلى للثقافة، ضمن المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تحت عنوان "الثقافة بين ايديك".





يدير الندوة المخرج أحمد السيد - مقرر اللجنة، ويشارك بها نخبة من المتخصصين الإعلامية أسما رؤوف، الأستاذ باسم ممدوح، الدكتورة سميحة نصر، والدكتور فتحي شمس الدين، الأستاذ مايكل راشد.





ويشار إلى أن الندوة تقام بقاعة المجلس الأعلى للثقافة مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية؛ كما تبث الندوة عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على يوتيوب.