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رياضة

7 مواسم بدون هزيمة.. كامب نو حصن برشلونة المنيع ضد أحلام نابولي

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:46 م
ملعب كامب نو
ملعب كامب نو
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محمد السعيد
يترقب عشاق كرة القدم العالمية مواجهة من العيار الثقيل، بين برشلونة ونابولي، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات إياب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

برشلونة ضد نابولي:

ويسعى برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الليلة لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وكانت مباراة الذهاب بين برشلونة ونابولي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1، على ملعب سان باولو.

ويعد دوري أبطال أوروبا هو الفرصة الأخيرة لفريق برشلونة لإنقاذ موسمه الكارثي، ومصالحة جماهيره بعد المستوى السيئ الذي ظهر به الفريق مؤخرا.

وقدم برشلونة مستوى كارثيا هذا الموسم، حيث فقد لقب السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا والدوري الإسباني هذا الموسم، ولم يعد أمامه سوى بطولة دوري أبطال أوروبا التي ينافس عليها.

في المقابل يطمح نابولي بقيادة مدربه جينارو جاتوزو في قلب الطاولة على البلوجرانا وانتزاع الفوز في مباراة اليوم أو تحقيق التعادل بنتيجة 2 - 2 ، أو أكثر لحسم بطاقة التأهل.

كامب نو حصن برشلونة المنيع:

ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بين برشلونة ونابولي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.

ولم يتعرض برشلونة لأي هزيمة على ملعبه في مسابقة دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2013، حيث كان فريق بايرن ميونخ الألماني آخر فريق يفوز عليه وانتهى اللقاء وقتها بنتيجة 3 - 0 للعملاق البافاري.
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