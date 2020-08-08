شاهد .. المصريون يساندون الشعب اللبناني بعد أزمة انفجار بيروت

سبق وقوع الكارثة حريق واسع في مرفأ بيروت، وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي سحابة دخان أبيض تنبثق من العنبر رقم 12 في مستودع يقع مقابل صوامع خزن حبوب ضخمة في المرفأ.





وبعد الساعة السادسة بالتوقيت المحلي، اشتعلت النيران في المستودع، وكان هناك انفجار أولي كبير أعقبته سلسلة انفجارات صغيرة بدت بحسب بعض شهود العيان أشبه بالألعاب النارية.





وبعد نحو 30 ثانية، حدث انفجار مهول أرسل في الهواء سحابة ضخمة على شكل فطر وانتشر عصفه ودويه في المدينة.





وأدى الانفجار الثاني إلى تدمير البنايات القريبة من المرفأ وتسبب في دمار وأضرار في الكثير من أحياء العاصمة الأخرى، التي يقطنها نحو مليوني نسمة.. وغصت المستشفيات بسرعة بضحايا الانفجار من جرحى وقتلى.





وأصبح الوضع اللبنانى محزن ومؤسف، كما رصدت عدسة "صدى البلد" مساندة المواطنون المصريون للشعب اللبنانى الشقيق عقب هذه النكبة.





في البداية قال أحمد محسن: إن ماحدث للشعب اللبنانى أصابنا جميعًا بالحزن والأسف، وما يمرون به من أزمات يمسنا كشعوب عربية عامةً ومصرية خاصة ً ،كما حرص على نعى أسر القتلي متمنيًا لهم الصبر والسلوان .





وشدّد كمال محمود، على ضرورة إتحاد الشعب اللبنانى في هذه الأزمة وإزاحة أى خلافات طائفية أو سياسية جانبًا للتفكر بروح الجماعة بهدف لم شمل الوطن من جديد.





وأكمل هشام حسين ، أن الهدف الأكبر والأهم في هذه الأوقات هو المضى قدمًا وحسن التصرف لا الحزن، مؤكدًا على أن الشعب اللبنانى جزء من الشعب المصرى وأن الشعوب العربية عامةً مستعدة لتقديم يد العون حتى تخطى هذه الأزمة تمامًا.