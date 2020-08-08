أهم الأخبار.. إثيوبيا تواصل الاستفزاز.. تفحم 7 سيارات في حادث الدائري.. وانهيار منزل المنصورة

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:





نار جهنم.. حادث مروع على الطريق الدائري واشتعال النيران في سيارة

توقفت الحركة المرورية على الطريق الدائري بمنطقة برج سما بسبب اشتعال النيران في سيارة نقل.. للمزيد اضغط هنا





إثيوبيا تواصل الاستفزاز: لن نوقع اتفاقا يشترط تمرير حصص محددة لدولتي المصب

فاجأت إثيوبيا اليوم، السبت، مصر والسودان بتصريحات صادمة؛ على لسان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، والذي زعم أن بلاده لا يمكنها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة من مياه سد النهضة لدولة. للمزيد اضغط هنا





انهيار منزل بالمنصورة ووفاة طالب وإصابة والدته وشخص آخر

انهار منزل بشارع المعهد الفنى الصحى بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية صباح اليوم، السبت، مما أسفر عن وفاة طالب وإصابة والدته وشخص آخر.. للمزيد اضغط هنا





صور على الواتس والليلة بـ 300 جنيه.. التفاصيل الكاملة لـ ضبط 40 فتاة روجن للدعارة في الجيزة

أفادت تحريات الأجهزة الأمنية، بضبط 40 فتاة بتهمة الترويج لممارسة الدعارة والتحريض على الفسق في أيام عيد الأضحى المبارك بالجيزة، من خلال استقطاب الرجال عبر تطبيق الواتس آب..للمزيد اضغط هنا





من بيروت.. أبوالغيط: وضع لبنان صعب ومعقد

أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالتحرك العربي السريع والمميز؛ من أجل دعم لبنان إثر كارثة انفجار مرفأ بيروت، ما أسفر عن سقوط 154 قتيلًا وآلاف المصابين، معربًا عن استعداد الجامعة لتقديم كل العون الذي تطلبه البلاد.. للمزيد اضغط هنا





بعد 28 يوما بالحجر الصحي.. نجل أميتاب باتشان يعلن تعافيه من كورونا