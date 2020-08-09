AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ما لا تعرفه عن الحساب الجارى للأفراد لبنك التعمير والإسكان .. خدمات

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد عبد القوى

 يعتبر بنك التعمير والإسكان من أكثر البنوك التى تقدم خدمات ميسرة للأفراد والشركات لعل من أبرزها الحساب الجارى للأفراد.

 

تم تصميم الحسابات الجارية لبنك التعمير والإسكان لتكون هي القناة السريعة لجميع التعاملات اليومية، وكذلك حجز الأراضي والوحدات السكنية وسداد جميع الالتزامات والأقساط.


يتم التعامل على تلك الحسابات بموجب دفاتر شيكات يتم إصدارها من الفرع المختص ويجوز التعامل على تلك النوعية من الحسابات بموجب توكيلات صادرة من أصحاب الحسابات.

 

يتم التعامل على تلك الحسابات بالسحب والإيداع بإستخدام بطاقات تعمل على شبكة 123 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ويتم  قبول هذه البطاقات فيما يقرب من 6000 ماكينة صارف آلي  ATM   علي مستوي جمهورية مصر العربية واكثر من 250 ماكينة لبنك التعمير والإسكان.


يتم سداد الالتزامات الدورية من الحساب بموجب تعليمات مستديمة.

 

يتم تحصيل الشيكات والكمبيالات والحوالات وإضافتها لحسابك الجاري.

 

يتم حجز الاراضي والوحدات السكنية وسداد الاقساط .

 

المستندات المطلوبة :

 

مستند تحقيق شخصية رسمي – بطاقة رقم قومي – جواز سفر للأجانب المقيمين

مستند تحديد محل إقامة (فاتورة كهرباء – فاتورة مياه – فاتورة تليفون)

مستند اثبات جهة العمل بصدر من إدارة الراس مال البشري او البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة

نموذج التوقيعات الخاص بالعميل


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. آخر فرصة للتسجيل إلكترونيًا لحجز ١٣٥٩ وحدة سكنية أرضى – أخير بمشروع JANNA فى ٦ مدن جديدة

اليوم.. آخر فرصة للتسجيل إلكترونيا لحجز 1359 شقة بمشروع JANNA في 6 مدن جديدة

بـ184 و197 ألف جنيه.. بدء حجز شقق الإعلان الـ13 بمشروع الإسكان الاجتماعي في 10 محافظات.. الحد الأدنى للدخل 1300 جنيه.. والاستلام فور انتهاء الإجراءات البنكية والاستعلام

حتى 25 يوليو الجارى.. الإسكان: مد فترة التسجيل إلكترونيًا لحجز وحدات الإعلان الـ13

في اليوم الأول.. 8466 مواطنًا سجلوا بياناتهم لحجز 2271 وحدة سكنية بمشروعات سكن مصر ودار مصر و JANNA

وزير الإسكان: الأحد 30 أغسطس الجارى بدء تسليم 336 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بـ"دار مصر" بمدينة العبور.. صور

ترشيحاتنا

نجيب جبرائيل يكشف لـ"صدى البلد" حقيقة وجود دواسات حمامات تحمل صورة السيدة العذراء بالأسواق

قرار تاريخي.. البابا فرنسيس يعين 6 نساء في مناصب عليا بـ الفاتيكان

الاستقالة أو الشنق.. اشتعال الغضب في لبنان احتجاجا على انفجار بيروت

حكم من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل شروق الشمس.. المفتي السابق يجيب

هل يجوز أداء الصلاة الفائتة بعد ركعة الوتر؟.. أمين الفتوى يجيب

اجتمع الزوج والطليق فحدثت الكارثة.. جريمة قتل تهز الإسكندرية لن تصدق السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريد من نوعة.. أسباب وأعراض شلل الأحبال الصوتية

طريقة عمل سلطة الفواكه بالأيس كريم

مايا دياب تنشر صورًا جديدة خلال مشاركتها في مظاهرات لبنان