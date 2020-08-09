ما لا تعرفه عن الحساب الجارى للأفراد لبنك التعمير والإسكان .. خدمات

يعتبر بنك التعمير والإسكان من أكثر البنوك التى تقدم خدمات ميسرة للأفراد والشركات لعل من أبرزها الحساب الجارى للأفراد.

تم تصميم الحسابات الجارية لبنك التعمير والإسكان لتكون هي القناة السريعة لجميع التعاملات اليومية، وكذلك حجز الأراضي والوحدات السكنية وسداد جميع الالتزامات والأقساط.





يتم التعامل على تلك الحسابات بموجب دفاتر شيكات يتم إصدارها من الفرع المختص ويجوز التعامل على تلك النوعية من الحسابات بموجب توكيلات صادرة من أصحاب الحسابات.

يتم التعامل على تلك الحسابات بالسحب والإيداع بإستخدام بطاقات تعمل على شبكة 123 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ويتم قبول هذه البطاقات فيما يقرب من 6000 ماكينة صارف آلي ATM علي مستوي جمهورية مصر العربية واكثر من 250 ماكينة لبنك التعمير والإسكان.





يتم سداد الالتزامات الدورية من الحساب بموجب تعليمات مستديمة.

يتم تحصيل الشيكات والكمبيالات والحوالات وإضافتها لحسابك الجاري.

يتم حجز الاراضي والوحدات السكنية وسداد الاقساط .

المستندات المطلوبة :

مستند تحقيق شخصية رسمي – بطاقة رقم قومي – جواز سفر للأجانب المقيمين

مستند تحديد محل إقامة (فاتورة كهرباء – فاتورة مياه – فاتورة تليفون)

مستند اثبات جهة العمل بصدر من إدارة الراس مال البشري او البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة

نموذج التوقيعات الخاص بالعميل