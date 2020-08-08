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تعليم

عميد إعلام القاهرة تتفقد لجان اختبارات القدرات قبل الالتحاق بالكلية

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:29 م
امتحانات القدرات
امتحانات القدرات
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شيماء عبد السلام - هدير عبده
تفقدت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام لجان إختبارات القدرات بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

فيما حرصت "مصطفى" على الإستماع لرأى الطلاب فى الإختبار و تفقد الإجراءات الإحترازية المتخذة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، وقامت "مصطفى" بتفقد جميع اللجان الامتحانية.

فيما إنطلقت اليوم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالجامعات المصرية ، وذلك بعد أن فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق في الساعات الأولى من امس الخميس، للطلاب الراغبين في التسجيل باختبارات القدرات لبيدأ الطلاب التسجيل لخوض اختبارات القدرات المقرر انعقادها يوم 8 أغسطس وحتى يوم 20 من الشهر نفسه.



وأكد الدكتور سيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن الكليات تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لاختبارات القدرات وفقا لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات والتي من خلالها تلتزم كل كلية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من عدوى كورونا.


وأشار إلى أن وزير التعليم العالي وجه أعضاء المجلس الأعلى للجامعات بمتابعة  اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2020 وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بها.
عميد إعلام القاهرة تتفقد لجان اختبارات القدرات قبل الالتحاق بالكلية
عميد إعلام القاهرة تتفقد لجان اختبارات القدرات قبل الالتحاق بالكلية
عميد إعلام القاهرة تتفقد لجان اختبارات القدرات قبل الالتحاق بالكلية
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