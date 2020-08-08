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رياضة

الدوري السعودي.. الأهلي يستعيد خدمات نجمه قبل مواجهة الاتحاد في ديربي جدة

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:38 م
أهلي جدة
أهلي جدة
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إسراء أشرف

ذكر تقرير صحفي سعودي، اليوم، السبت، أن فريق أهلي جدة، استعاد أحد أبرز نجومه، قبل المواجهة النارية أمام الاتحاد، في ديربي جدة، غدًا.

يلتقي الاتحاد، مع نظيره الأهلي في ديربي جدة، غدًا الأحد، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة رقم 24 من الدوري السعودي للمحترفين.


ووفقًا لصحيفة "الرياض"، فإن سلمان المؤشر، جناح الأهلي، بات جاهزًا فنيًا وبدنيًا، للدخول في قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الصربي فلادان ميلوفيتش، المدير الفني للأهلي، لم يفكر في الدفع بالمؤشر أساسيًا، حتى يكون ورقة رابحة يعتمد عليها في الشوط الثاني.

وكانت إدارة النادي الأهلي، جددت عقد المؤشر، لمدة 3 سنوات، بعد أن كان قريبًا من الرحيل، بسبب مستحقاته المتأخرة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب دوري المحترفين، برصيد 40 نقطة، بينما يأتي الاتحاد في المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة، قبل 7 جولات على نهاية المسابقة.







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