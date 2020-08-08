قبل انتخابات التجديد النصفي.. جدل بين أدباء مصر بسبب اتحاد الكتاب

جدل كبير تشهده الساحة الثقافية في الوقت الحالي من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب رفض اتحاد كتاب مصر فتح باب تجديد العضوية لعدد كبير من الكتاب أعضاء الجمعية العمومية، لتمكنهم من المشاركة في التصويت على إنتخابات التجديد النصفي المقرر إقامتها 28 أغسطس الجاري بمقر الاتحاد بالزمالك. الاتحاد





وكان قد طالبا أعضاء الجمعية العمومية مجلس إدارة الاتحاد بفتح باب تجديد العضوية، لمن لم يتمكن من تجديدها طيلة الفترة الماضية ليحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات إلى أن مجلس الإدارة لم يستجيب لهم، الأمر الذي اثار الشكوك حول وجود تربيطات لصالح أعضاء بعينهم ممن أعلنوا ترشحهم في إنتخابات التجديد النصفي من أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدتهم، حيث أن مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر يتكون من 30 عضو، انتهت مدة 15 منهم من بينهم الشاعر علاء عبد الهادي رئيس الإتحاد، الذي أعلن ترشحه من جديد للإنتخابات.





ومن المقرر أن تعقد يوم الجمعة 23 أغسطس جمعية عمومية بالإتحاد لمناقشة ميزانيه، وفي الجمعية التالية تجرى الإنتخابات، التي يشرف عليها لجنة من مستشاري مجلس الدولة.





وعانى الإتحاد طيلة الفترة الماضية العديد من الأزمات، والتي من بينها فصل بعض الأعضاء من عضوية افتحاد، واستبعاد آخرون من مجلس الإدارة، واستقالة غيرهم، الأمر الذي أوصل تلك الأزمات إلى القضاء برفع البعض دعوات قضائية ضد مجلس الإدارة متهمينه بالفساد المالي والإداري.