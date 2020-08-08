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تعليم

تفاصيل أسبوع ريادة الأعمال بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:43 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
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محمد شحتة
تشهد جامعة الأزهر اليوم انطلاق فعاليات الأسبوع الأول لريادة الأعمال، الذي ينظمه نادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر تحت إشراف الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على النادي.

وقال عامر، في تصريح له، إن هذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها مثل هذا البرنامج على مستوى الجامعة، وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ حيث رُشِّح ٥٠ طالبًا وطالبةً من كل كليات الجامعة ومعاهدها، التي يبلغ عددها نحو ٨٧ كلية، و١١ معهدًا فوق متوسط؛ للمشاركة في هذا الأسبوع التدريبي.

ويأتي ذلك ضمن رسالة  نادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر في تحقيق مفهوم الجامعة الريادية، ونشر ثقافة العمل الحر بين طلابها وخريجيها؛ للإسهام في تعزيز الاقتصاد المعرفي، وخاصة  لما تتمتع به جامعة الأزهر من التأثير المجتمعي البارز؛ لكونها أكبر جامعة في جمهورية مصر العرب.

وتنطلق فعاليات أسبوع ريادة الأعمال هذا العام اليوم السبت بعنوان: "نحو جامعة ريادية" بناء على توجيهات الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر؛ وذلك لتهيئة البيئة المحفزة والداعمة لتوطين  المعرفة والابتكار، ونشر أهمية ريادة الأعمال والعمل الحر، وطرح الحلول البديلة للتوظيف، وتحقيقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ نحو مجتمع مصري يفكر ويبدع ويبتكر. 

وأشار الدكتور محمد جلال فرغلي، وكيل كلية الهندسة ومدير نادي ريادة الأعمال، ببدء البرنامج التدريبي الذي يشمل كليات الجامعة؛ لتدريب عدد ٤٣٠٠ طالب وطالبة؛ بهدف تمكين الشباب وتنمية قدراتهم، من خلال منحهم المعرفة الأساسية اللازمة لابتكار مشاريع جديدة وإدارتها بفعالية، وتوفير كل الاحتياجات والأدوات اللازمة لتحقيق النجاح. 

وتتضمن المرحلة الأولى للتدريب ٤٢ كلية لتدريب ٢١٠٠ طالب وطالبة، ويكون البرنامج التدريبي بواقع ثلاثة أيام تدريبية، ويجرى التدريب إلكترونيًّا عن بعد، منوها أنه في نهاية الدورة التدريبية سيقوم المتدرب بعمل نموذج عمل ليطبق ما اكتسبه من خبرات ومهارات خلال الدورة التدريبية في تنفيذ محاكاة لمشروعات بسيطة بالمشاركة مع زملائه في التدريب؛ للتأكد من تحقيق المخرجات المرجوة من هذا التدريب.

وأعد النادي استبيانا قبل التدريب وآخر بعده؛ لمعرفة مدى تحقق النواتج المستهدفة منه.
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