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حوادث

٢٩ سبتمبر.. نظر دعوى منع صفاء الهاشم من دخول مصر

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:48 م
صدى البلد
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كتب محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإصدار قرار بإدراج النائبة الكويتية صفاء الهاشم، على قوائم الممنوعين من دخول الأراضي المصرية، لجلسة 29 سبتمبر  المقبل. 

وأكدت الدعوى أن ما فعلته النائبة الكويتية هى سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان الحاقدين الجاحدين الكارهين له ، وظهر ذلك من خلال تطاولها على أم الدنيا الدولة المصرية ، وتحدثت بطريقة مزعجة تجاه السفيرة نبيلة مكرم ، وزير الهجرة والمصريين في الخارج ، ومن المعروف أن هذه النائبة لا تعرف التاريخ ، ولا تعلم حجم العلاقة بين مصر والكويت.

وأضافت الدعوى أن مصر لن تسمح بالمساس بكرامة مواطنيها في أي دولة بالعالم ، وظهر ذلك خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كما أن النائبة الكويتية حاولت إثارة الفتنة بين مصر والكويت ، والشعب الكويتي سيتصدى لهذه النائبة التي أساءت للوزيرة نبيلة مكرم ، وهى تبذل محاولة للقيام ببطولة مزيفة لا تستحقها.

يذكر أن النائبة الكويتية صفاء الهاشم أدلت بتصريحات عنيفة ردا على نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة ، التى أكدت في معرض تناولها لواقعة الاعتداء على وافدة مصرية في الكويت إن كرامة المصريين خط أحمر .
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