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برلمان

بيان عاجل لرئيس الوزراء بمد قانون التصالح على مخالفات البناء

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:46 م
التصالح فى مخالفات
التصالح فى مخالفات البناء
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أحمد أيمن
تقدم النائب محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن ضرورة مد قانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة أخرى مماثلة، وذلك وفقا للمادة الثالثة من القانون على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة.


وقال عبد الغني، خلال بيانه العاجل، إن القانون أثناء تطبيقه واجهت الدولة والعالم كله جائحة كورونا التي أعاقت لفترة من الوقت عمل المصالح الحكومية لفترات زمنية، مما أثر على قيام المواطنين بتقديم طلبات التصالح، بجانب معاناة المواطنين وضرورة تنفيذ القانون، وأهمية مساعدة المواطنين في الدخول تحت مظلة القانون والتيسير عليهم.


وطالب عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، رئيس الوزراء بضرورة اتخاذ قرار بمد قانون التصالح لمدة مماثلة إعمالا للمادة الثالثة من القانون المُشار إليه.
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