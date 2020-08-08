أستاذ طب نفسي يكشف أسباب ضرب الرجال لزوجاتهم أثناء الخلافات الزوجية ..فيديو

قال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسى، إن الأبناء يستمدون ثقافتهم المعيشية في حياتهم من نشأتهم التربوية، أو المؤسسات التعليمية، والدينية.





وأضاف أستاذ الطب النفسى، في استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن السبب فى انتشار العنف الأسرى أو ضرب الزوجات يعود لعوامل تتعلق بعدم اتباع الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية المتعلقة بالرحمة والمودة.





وأشار إلى أن انهيار القيم أيضا فى مصر أدى إلى انتشار العنف الأسرى نظرا لانشغال الأب بالسعي وراء المال فقط دون تنشئة أبنائه وتعريفهم بالقيم الأسرية.





ولفت إلى أن دراما 2020 نجحت بصورة كبيرة في تجنب مشاهد العنف مقارنة بالسنوات الماضية، منوها بأن المجتمع يحتاج فقط 8 سنوات لعودته إلى جذوره المتأصلة بالترابط واستبعاد كافة الأفكار الدخيلة التي تؤدي للتفكك الأسرى والعنف.



