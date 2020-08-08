AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

دار الإفتاء: المؤمن لا يُقدِّر في أموره إلا رضا الله والخوف من غضبه وعذابه

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:21 م
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
Advertisements
يارا زكريا
أوصت دار الإفتاء المصرية بضرورة تحقيق كل عبد تقوى الله - عز وجل-، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

وقالت « الإفتاء» إن المؤمن لا يخشى إلا الله، ولا يُقدِّر في أموره كلها إلا رضا الله والخوف من غضبه وعذابه.

واستشهدت دار الإفتاء بقوله - تعالى-: ﴿أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [سورة التوبة: الآية 13].

وفي وقت سابق، أوصت دار الإفتاء المصرية بتحري الطعام الحلال الطيب في الكسب والمعيشة، وذلك في ظل تأملات قرآنية لكتاب الله. 


وبينت " الإفتاء" عبر صفحتها الرسمية بموقع " فيسبوك،" إنه رغم ما كان يعانيه أصحاب الكهف من الظلم والاضطهاد وضيق العيش؛ فإنهم تحروا الطعام الحلال الطيب.

 وأضافت دار الإفتاء أن الكسب الطيب يورث البركة، مستشهدةً بقوله - تعالى-:﴿فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا﴾ [الكهف: 19].

كما  نصحت دار الإفتاء المصرية بعدم الحزن إذا كذب الناس شخصا ما، وذلك في ظل تأملات قرآنية في كتاب الله - تعالى-. 

ونبهت " الإفتاء" عبر صفحتها الرسمية بموقع " فيسبوك": " لا تحزن إذا كذبك الناس، فبعض البشر ينكر ما لم يدركه عقله، أو يعجز عن فهمه".

واستدلت دار الإفتاء بقوله - تعالى-:﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ﴾ [سورة يونس: الآية 39]. 



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فضل قراءة آخر 10 آيات من سورة الكهف يوم الجمعة

9 أمور استعاذ منها الرسول فى الدنيا.. البحوث الإسلامية يوضح

هل يجب قراءة سورة الكهف قبل طلوع فجر الجمعة؟

هل يجب قراءة سورة الكهف قبل طلوع فجر الجمعة؟

حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف.. البحوث الإسلامية: تعصم من فتنة الدجال

"نور ما بين الجمعتين ".. الوقت الصحيح لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة

ترشيحاتنا

صور على الواتس والليلة بـ 300 جنيه.. التفاصيل الكاملة لـ ضبط 40 فتاة روجن للدعارة في الجيزة

إثيوبيا تواصل الاستفزاز: لن نوقع اتفاقا يشترط تمرير حصص محددة لدولتي المصب

جالك قلب إزاي.. خالد عرف مكان أسرته بعد 22 سنة وأبوه مش عايز يعترف بيه |فيديو

أسعار الذهب فى مصر اليوم

في ذكراها.. صبي يتحرش بـ هند رستم على الشاطئ.. ورد فعل غير متوقع من ملكة الإغراء

ألم بالبطن ينتهي بحالة حرجة.. قصة اليوتيوبر مصطفى الحفناوي الذي تدهورت صحته في ساعات

AdvertisementS

نار جهنم.. حادث مروع على الطريق الدائري واشتعال النيران في سيارة

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تزف بشرى بشأن الطقس هذا الأسبوع |فيديو

شاهد.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الدائري واشتعال النيران في السيارات

وزيرة الصحة: أرصدة ثابتة من المستلزمات لتلبية أي احتياجات للمساعدات الداخلية أو الخارجية.. الاستعداد التام للمشاركة في توفير المساعدات للشعب اللبناني

انفجار في ميناء ساسكس.. وسحابة كثيفة من الدخان الأسود تغطي سماء المدينة.. صور

صور على الواتس والليلة بـ 300 جنيه.. التفاصيل الكاملة لـ ضبط 40 فتاة روجن للدعارة في الجيزة

تفحم 7 سيارات.. المعاينة الأولية والتفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري.. صور

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الكاف بشأن حضور الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك.. وشوبير يعلن تمديد إعارة رمضان صبحي

استهداف قاعدة عسكرية صومالية.. انفجار قوي يهز مقديشيو.. تفاصيل

في ذكراها.. صبي يتحرش بـ هند رستم على الشاطئ.. ورد فعل غير متوقع من ملكة الإغراء

في أقل من دقيقة.. حيلة مذهلة لتنظيف علب الطعام البلاستيكية من البقايا الزيتية| فيديو

العربيات بقت خردة.. شاهد لحظة رفع حطام حادث انقلاب سيارة مواد بترولية على الدائري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيلة على الجدران.. رسام يحول شوارع جنوب أفريقيا إلى لوحة فنية

انفجار في ميناء ساسكس.. وسحابة كثيفة من الدخان الأسود تغطي سماء المدينة.. صور

أسود x أسود.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة