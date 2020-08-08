دار الإفتاء: المؤمن لا يُقدِّر في أموره إلا رضا الله والخوف من غضبه وعذابه

دار الإفتاء: المؤمن لا يُقدِّر في أموره إلا رضا الله والخوف من غضبه وعذابه
السبت 08/أغسطس/2020 - 02:21 م
دار الإفتاء المصرية
أوصت دار الإفتاء المصرية
بضرورة تحقيق كل عبد تقوى الله - عز وجل-، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».
وقالت « الإفتاء
» إن المؤمن لا يخشى إلا الله، ولا يُقدِّر في أموره كلها إلا رضا الله والخوف من غضبه وعذابه.
واستشهدت دار الإفتاء بقوله - تعالى-: ﴿أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [سورة التوبة: الآية 13]. وفي وقت سابق، أوصت دار الإفتاء المصرية بتحري الطعام الحلال الطيب في الكسب والمعيشة، وذلك في ظل تأملات قرآنية لكتاب الله. وبينت " الإفتاء" عبر صفحتها الرسمية بموقع " فيسبوك،" إنه رغم ما كان يعانيه أصحاب الكهف من الظلم والاضطهاد وضيق العيش؛ فإنهم تحروا الطعام الحلال الطيب. وأضافت دار الإفتاء أن الكسب الطيب يورث البركة، مستشهدةً بقوله - تعالى-:﴿فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا﴾ [الكهف: 19]. كما نصحت دار الإفتاء المصرية بعدم الحزن إذا كذب الناس شخصا ما، وذلك في ظل تأملات قرآنية في كتاب الله - تعالى-. ونبهت " الإفتاء" عبر صفحتها الرسمية بموقع " فيسبوك": " لا تحزن
إذا كذبك الناس، فبعض البشر ينكر ما لم يدركه عقله، أو يعجز عن فهمه".
واستدلت دار الإفتاء بقوله - تعالى-:﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ﴾ [سورة يونس: الآية 39].