هشمت سيارة.. شاهد لحظة سقوط صخور من قمم جبلية بالسعودية

تساقطت صخور عملاقة من قمة جبل الجذم في جبال العبادل بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، وتسببت في تحطيم سيارة كانت متوقفة على جانب الطريق.





وبحسب صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية، قالت مصادر إن الحادث التي تعرضت له المركبة لم تسفر عن أي إصابات.





وتم إغلاق طريق جبل الجذم، واحتجاز السكان وسط مطالبات بسرعة فتح الطرق.





يذكر أن أهالي جبل الجذم يناشدون دوما من أجل تهيئة بعض الطرق وصيانتها نظرا لما تسببه لهم من متاعب.



